Названы автомобили, которые с трудом набирают 100 000 км

Subaru XV 2.0 D 2016 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Длительные испытания являются одними из самых объективных способов определить реальный ресурс автомобиля. Эксперты немецкого издания Auto Bild регулярно тестируют новые модели, отправляя их в пробег на 100 000 км, что соответствует примерно восьми годам обычной эксплуатации. В ходе очередных проверок специалисты определили самые проблемные автомобили, которые начали выходить из строя задолго до финиша. Результаты оказались суровыми даже для представителей премиальных марок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Начало проблем

Некоторые популярные машины начали разочаровывать тестировщиков почти сразу после выезда из автосалона. Например, кроссовер Audi Q3 2.0 TDI quattro потребовал ремонта уже на отметке 28 000 км: сначала сломался лямбда-зонд, а затем вышла из строя коробка передач.

Еще худший результат показал компактвэн BMW 218i Active Tourer. На раннем пробеге в нем обнаружили износ подшипников, а впоследствии сильный износ двигателя привел к его полной замене.

У кроссовера Citroen C4 Cactus PureTech 110 возникли проблемы с зажиганием, коррозией кузова и отказом трансмиссии уже после 30 000 км.

Суровые испытания

Также в список проблемных попал Ford Fiesta 1.0 EcoBoost из-за регулярных утечек жидкостей, неисправностей рулевого управления и поломки силового агрегата.

Японский кроссовер Subaru XV 2.0 D удивил преждевременной ржавчиной, скрипом пластика в салоне и сбоями в трансмиссии.

Легендарный Volkswagen Golf 1.4 TSI тоже не выдержал нагрузок, показав первые сбои на 37 000 км и полностью выведя из строя коробку передач на 150 000 км.

В список автомобилей, разочаровавших экспертов, вошли также Chevrolet Orlando, BMW i3, Ford Grand C-Max и Suzuki Vitara.

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