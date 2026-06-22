Названные роскошные автомобили с несправедливо плохой репутацией

Lincoln MKZ 2017 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

На вторичном авторынке Украины большинство покупателей традиционно сосредотачиваются на нескольких очень популярных моделях, полностью игнорируя другие достойные предложения. Из-за нехватки достоверной информации и предвзятости водителей действительно замечательные машины годами остаются в тени своих медийных конкурентов. В то же время на рынке есть несколько роскошных, комфортных и совершенно безотказных автомобилей, которые по какой-то причине не пользуются большим спросом. Отсутствие ажиотажного спроса позволяет рациональным водителям приобрести настоящий премиум-класс по очень привлекательной цене.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Британский стиль

Бренд Jaguar у многих автомобилистов ассоциируется исключительно со сложной конструкцией, капризной электроникой и дорогостоящим обслуживанием. Из-за этих опасений стильный седан Jaguar XF незаслуженно оказался среди аутсайдеров вторичного рынка. Однако в модификации с 4-цилиндровым дизельным двигателем объемом 2,2 л эта машина демонстрирует значительную надежность. Под капотом установлен проверенный временем агрегат Ford с одной простой турбиной, который легко преодолевает отметку в 400 000 км пробега.

Этот долговечный дизель работает в паре с классической автоматической коробкой передач, создавая надежную и экономичную топливную связь. Салон автомобиля встречает водителя изысканными материалами отделки, высоким качеством сборки и образцовой шумоизоляцией. Заднеприводное шасси по своей технической сложности и стоимости содержания приближено к пятой серии BMW. Покупка такого седана с адекватным пробегом позволяет получить максимум роскоши за разумные деньги (до 14 000 долларов) исключительно благодаря его низкой ликвидности.

Американские гиганты

Большой семейный кроссовер Ford Flex часто отталкивает потенциальных покупателей своим весьма специфичным угловатым дизайном кузова. Некоторые сравнивают его форму с комодом или холодильником, хотя другие видят в этих линиях определенное сходство с моделями Range Rover. С точки зрения надежности этот огромный автомобиль является практически безупречным выбором для большой семьи. Главным преимуществом является простой атмосферный бензиновый двигатель объемом 3,5 л. В хорошем состоянии и с отличной комплектацией за машину 2015–2016 годов выпуска просят 13 000–14 000 долларов

Надежная классическая автоматическая коробка передач при условии регулярной замены масла спокойно выдерживает более 300 000 км интенсивной эксплуатации. Профессиональная подвеска обеспечивает высокий комфорт, а просторный салон позволяет с лёгкостью разместить всех членов семьи для дальних путешествий. На этот атмосферный силовой агрегат можно без проблем установить газовое оборудование, что существенно снизит финансовые затраты на заправку.

Еще одним недооцененным автомобилем является выносливый седан Ford Taurus. Эту прочную, массивную и очень динамичную модель массово используют в полиции США. На рынке доступны бензиновые версии объемом 2 л и 3,5 л. По уровню прочности шасси автомобиль легко превосходит многих известных европейских конкурентов. Стоимость седана составляет около 12 000 долларов.

Японские технологии

Уникальный плагин-гибрид Honda Clarity демонстрирует превосходные показатели топливной экономичности, но его коммерческий успех пострадал из-за дизайна. Специфическая закрытая форма задних колесных арок, созданная исключительно для улучшения аэродинамики, отталкивает многих консервативных автомобилистов. Однако техническая начинка этой машины выполнена по самым высоким стандартам японской инженерной школы.

На одном полном заряде аккумулятора этот большой комфортабельный автомобиль способен преодолеть от 70 км исключительно на электрической тяге. После разрядки аккумулятора незаметно включается экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л. В гибридном режиме средний расход топлива составляет скромные 3,5 л/100 км. Надежная ходовая часть, просторный технологичный салон, выносливая силовая установка и цена до 17 000 долларов делают эту модель отличным вариантом для повседневного городского использования.

Скрытый премиум

Многие водители охотно покупают автомобили Lexus, поскольку прекрасно знают об их прямой технической связи с Toyota. В то же время маркетологи премиальной марки Buick не смогли донести до широкой публики, что их модели являются роскошными версиями европейских автомобилей Opel. Ярким примером служит большой кроссовер Buick Envision, который предлагает максимальное качество за вполне адекватные деньги (модель 2017 года стоит до 14 000 долларов).

Автомобилисты получают роскошный кожаный салон, тишину, богатое оснащение и проверенный атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,5 л в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это идеальный вариант для тех, кто ищет премиальный уровень комфорта, но не желает переплачивать исключительно за громкое имя известного бренда.

Аналогичная история постигла бренд Acura, который является люксовым подразделением компании Honda. Компактный премиальный седан Acura ILX предлагает покупателям надежное шасси, прочную подвеску и безотказный бензиновый двигатель объемом 2,4 л. Автомобиль отличается отзывчивым управлением, качественной шумоизоляцией и умеренным расходом топлива в пределах 10 л/100 км в городском цикле. Эта недооценённая модель по уровню надёжности и качеству материалов легко конкурирует с Audi A4 или BMW, при этом стоить значительно дешевле (модель 2018 года выпуска можно найти за 13 000 долларов).

Настоящий победитель

Абсолютным лидером среди недооцененных автомобилей премиум-сегмента является роскошный американский седан Lincoln MKZ. При выборе большого автомобиля покупатели традиционно обращают внимание на Volkswagen Passat B8, Mazda 6 или Skoda Superb, совершенно забывая о существовании Lincoln. Между тем под кузовом этого престижного седана скрывается хорошо знакомая, простая и надёжная архитектура популярного Ford Fusion.

Водителям доступны версии с 2-литровым бензиновым двигателем EcoBoost или очень экономичная 2-литровая гибридная модификация. За исключением нескольких элементов подвески, все узлы, электрооборудование и двигатели здесь полностью совместимы с массовым Ford. Однако уровень отделки салона, качество кожи, шумоизоляция и общий комфорт здесь находятся на кардинально более высоком уровне. Внешний вид этой машины создает впечатление очень дорогого престижного автомобиля, но купить его можно за 12 000–15 000 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, почему поврежденные автомобили почти всегда имеют сфальсифицированный пробег. Исследование компании carVertical выявило четкую связь между историей повреждений автомобиля и фальсификацией данных о его реальном пробеге.

Также читайте, выгодно ли покупать подержанный Porsche Cayenne 2021 года. В течение первых пяти лет нахождения на дорогах этот роскошный автомобиль теряет значительную часть своей первоначальной цены.