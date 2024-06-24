Пять самых плохих дорогих автомобилей 2024 года, которые постоянно ломаются

Названы самые плохие дорогие автомобили 2024 года — они разорят на ремонтах
Эксперты Consumer Reports определили наименее надежные транспортные средства, покупая которые нужно быть готовыми к дополнительным ощутимым затратам на ремонтные работы. Каждую модель оценивали методом опроса владельцев и ранжировали по шкале надежности от 1 до 100.
Об этом сообщил GoBankingRates.
1. Chrysler Pacifica Hybrid
Базовая модель Chrysler Pacifica Hybrid продается примерно за 55 000 долларов и поставляется с двигателем V-6 и литий-ионным аккумулятором. Несмотря на то, что автомобиль создавался как идеальный семейный микроавтобус, он получил самую низкую оценку надежности — 14 из 100 баллов.
Главные проблемы: электрическая зарядка, электроника, аккумулятор и двойные электродвигатели.
2. Volkswagen Taos
Taos стоит от 25 000 до 35 000 долларов и предлагает удивительную топливную эффективность и просторный салон. Но он получил всего 18 баллов из 100.
Основные проблемы: трансмиссия, тормоза, электроника, комфорт вождения, безопасности и функциональность.
3. Ford F-150 Hybrid
Цена на внедорожник стартует от 36 570 долларов. Он может похвастаться двигателем 3,5 V-6 с двойным турбонаддувом, электродвигателем и силовым агрегатом 400 л.с. Но по версии Consumer Reports он стал третьим ненадежным автомобилем.
Главные проблемы: трансмиссия, аккумулятор, привод, электрическая и электронная система.
4. Volvo XC60
Роскошный элегантный компактный кроссовер по цене от 48 195 до 76 545 долларов набрал всего 21 из 100 баллов за надежность.
Основные проблемы: эффективность подзарядки аккумулятора, сбои в системе климат-контроля, проблемы с электроникой автомобиля и электрическими компонентами.
5. Rivian R1T
Полностью электрический пикап Rivian стартует с 72 000 долларов. Он получил чрезвычайные внедорожные возможности, в частности, отличную управляемость на сложной местности, высокую скорость и способность буксировать.
Но он имеет серьезные недостатки: ошибки заряда при различных напряжениях, неисправности системы привода, проблемы с климат-контролем, недостатки аппаратного обеспечения кузова и несовместимость с Apple Play/Android Auto.
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