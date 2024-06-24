Пять самых плохих дорогих автомобилей 2024 года, которые постоянно ломаются

Остановка автомобиля на дороге. Фото: usatoday.com

Эксперты Consumer Reports определили наименее надежные транспортные средства, покупая которые нужно быть готовыми к дополнительным ощутимым затратам на ремонтные работы. Каждую модель оценивали методом опроса владельцев и ранжировали по шкале надежности от 1 до 100.

Об этом сообщил GoBankingRates.

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1. Chrysler Pacifica Hybrid

Фото: chrysler.ca

Базовая модель Chrysler Pacifica Hybrid продается примерно за 55 000 долларов и поставляется с двигателем V-6 и литий-ионным аккумулятором. Несмотря на то, что автомобиль создавался как идеальный семейный микроавтобус, он получил самую низкую оценку надежности — 14 из 100 баллов.

Главные проблемы: электрическая зарядка, электроника, аккумулятор и двойные электродвигатели.

2. Volkswagen Taos

Фото: wikipedia.org

Taos стоит от 25 000 до 35 000 долларов и предлагает удивительную топливную эффективность и просторный салон. Но он получил всего 18 баллов из 100.

Основные проблемы: трансмиссия, тормоза, электроника, комфорт вождения, безопасности и функциональность.

3. Ford F-150 Hybrid

Фото: caranddriver.com

Цена на внедорожник стартует от 36 570 долларов. Он может похвастаться двигателем 3,5 V-6 с двойным турбонаддувом, электродвигателем и силовым агрегатом 400 л.с. Но по версии Consumer Reports он стал третьим ненадежным автомобилем.

Главные проблемы: трансмиссия, аккумулятор, привод, электрическая и электронная система.

4. Volvo XC60

Фото: topgear.com

Роскошный элегантный компактный кроссовер по цене от 48 195 до 76 545 долларов набрал всего 21 из 100 баллов за надежность.

Основные проблемы: эффективность подзарядки аккумулятора, сбои в системе климат-контроля, проблемы с электроникой автомобиля и электрическими компонентами.

5. Rivian R1T

Фото: guideautoweb.com

Полностью электрический пикап Rivian стартует с 72 000 долларов. Он получил чрезвычайные внедорожные возможности, в частности, отличную управляемость на сложной местности, высокую скорость и способность буксировать.

Но он имеет серьезные недостатки: ошибки заряда при различных напряжениях, неисправности системы привода, проблемы с климат-контролем, недостатки аппаратного обеспечения кузова и несовместимость с Apple Play/Android Auto.

Ранее мы писали о пяти моделях авто, склонных к сильной коррозии. Также аналитики J.D. Power назвали ТОП-4 компании, выпускающие ненадежные автомобили.