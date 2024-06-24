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Названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року — вони розорятимуть на ремонтах

24 червня 2024 19:50
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
П'ять найгірших дорогих автомобілів 2024 року, які постійно ламаються
Зупинка авто на дорозі. Фото: usatoday.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Експерти Consumer Reports визначили найменш надійні транспортні засоби, купуючи які, потрібно бути готовими до додаткових відчутних витрат на ремонтні роботи. Кожну модель оцінювали методом опитування її власників та ранжували за шкалою надійності від 1 до 100.

Про це повідомив GoBankingRates.

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1. Chrysler Pacifica Hybrid

 

Названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року — вони розорятимуть на ремонтах - фото 1
Фото: chrysler.ca

Базова модель Chrysler Pacifica Hybrid продається приблизно за 55 000 доларів й поставляється з двигуном V-6 та літій-іонним акумулятором. Попри те, що авто створювалося як ідеальний сімейний мікроавтобус, воно отримало найнижчу оцінку надійності — 14 зі 100 балів.

Головні проблеми машини: електрична зарядка, електроніка, акумулятор та подвійні електродвигуни.

2. Volkswagen Taos

 

Названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року — вони розорятимуть на ремонтах - фото 2
Фото: wikipedia.org

Taos коштує від 25 000 до 35 000 доларів та пропонує дивовижну паливну ефективність й просторий салон. Але він отримав лише 18 балів зі 100.

Основні проблеми: трансмісія, гальма, електроніка, комфорт водіння, безпеки та функціональність.

3. Ford F-150 Hybrid

 

Названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року — вони розорятимуть на ремонтах - фото 3
Фото: caranddriver.com

Ціна на позашляховик стартує від 36 570 доларів. Він може похвалитися двигуном 3,5 V-6 з подвійним турбонаддувом, електродвигуном та силовим агрегатом 400 к.с. Але за версією Consumer Reports він став третім ненадійним автомобілем.

Головні проблеми: трансмісія, акумулятор, привод, електрична та електронна системи.

4. Volvo XC60

 

Названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року — вони розорятимуть на ремонтах - фото 4
Фото: topgear.com

Розкішний елегантний компактний кросовер за ціною від 48 195 до 76 545 доларів набрав лише 21 зі 100 балів за надійність.

Основні проблеми: ефективність заряджання акумулятора, збої в системі клімат-контролю, проблеми з електронікою автомобіля та електричними компонентами.

5. Rivian R1T

 

Названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року — вони розорятимуть на ремонтах - фото 5
Фото: guideautoweb.com

Повністю електричний пікап Rivian стартує з 72 000 доларів. Він отримав надзвичайні позашляхові можливості, зокрема відмінну керованість на складній місцевості, високу швидкість та здатність буксирувати.

Але він має серйозні недоліки: помилки заряду при різних напругах, несправності системи приводу, проблеми з клімат-контролем, недоліки апаратного забезпечення кузова та несумісність з Apple Play/Android Auto.

Раніше ми писали про п’ять моделей авто, схильних до сильної корозії. Також  аналітики J.D. Power назвали чотири компанії, які випускають ненадійні автомобілі.

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