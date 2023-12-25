В канун Рождества на границе Украины зафиксировали пик желающих выехать — комментарий ГПСУ

Авто на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу перед Рождеством наблюдался рекордный поток пассажиров на границе Украины. В течение недели перед праздником более 750 тысяч человек пересекли украинскую границу, причём большинство из них, около 394 тысяч, въехали в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Ситуация на границе Украины в канун Рождества

Сообщается, что особенно высокий пассажиропоток был 23 декабря, когда границу пересекли свыше 141,5 тысячи человек, из которых почти 80 тысяч - на участке украинско-польской границы.

"Это стало одним из самых значительных показателей после начала широкомасштабного вторжения", — говорится в сообщении

В ГПСУ уточнили, что несмотря на то, что в канун Рождества число пассажиров уменьшилось, 24 декабря 2023 года на границе было зарегистрировано свыше 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч прибыли в Украину.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что на польско-украинской границе продолжается блокада. При этом, на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но также пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".