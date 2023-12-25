Напередодні Різдва на кордоні України зафіксували пік охочих виїхати — коментар ДПСУ

Авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У суботу перед Різдвом спостерігався рекордний потік пасажирів на кордоні України. Протягом тижня перед святом понад 750 тисяч людей перетнули український кордон, причому більшість із них, близько 394 тисячі, в'їхали до України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

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Ситуація на кордоні України напередодні Різдва

Повідомляється, що особливо високий пасажиропотік був 23 грудня, коли кордон перетнули понад 141,5 тисячі людей, з яких майже 80 тисяч — на ділянці українсько-польського кордону.

"Це стало одним із найзначніших показників після початку широкомасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні

У ДПСУ уточнили, що попри те, що напередодні Різдва кількість пасажирів зменшилася, 24 грудня 2023 року на кордоні було зареєстровано понад 111 тисяч осіб, з яких понад 66 тисяч прибули до України.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на польсько-українському кордоні продовжується блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".