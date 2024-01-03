ТОП-13 автомобильных премьер в Украине в 2024 году

Обновленный Porsche Panamera появится в украинских автосалонах в марте 2024 года. Фото: cars.com

В начале нового года в Украине ожидается множество дебютов новых и обновленных моделей от нескольких мировых производителей. Жаль, что полные характеристики известны не для всех автомобилей.

Об этом написал AUTO.RIA.

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BMW

В интерьере обновленного купе BMW 4 серии появится свежая генерация информационно-развлекательной системы BMW iDrive. Базовые версии будут оборудованы 2 л бензиновым турбо 255 л.с., а модель M440i сохранит рядную 3 л шестерку с системой мягкого гибрида 380 л.с. Обновленное купе будут предлагаться только с классическим 8-ступенчатым автоматом.

Hyundai

Обновленный Hyundai Elantra должен прибыть в Украину в начале весны. Автомобиль получит агрессивную внешность с удлиненным капотом и светодиодную перемычку между ходовыми огнями.

В марте на украинский рынок также вернется седан Hyundai Sonata, у которого будет приземистый вытянутый силуэт с массивной задней стойкой в стиле фастбек.

Lexus

Кроссовер Lexus LBX должен добраться до Украины до конца первого квартала. Паркетник получит усовершенствованную переднюю подвеску и гибридную силовую установку с улучшенными характеристиками. Салон украсят 12,3-дюймовой приборной панелью и 9,8-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы.

Мазда

Mazda CX-5 2024 модельного года должна прибыть в Украину в январе. Авто получит расширенную цветовую гамму и усовершенствованную информационно-развлекательную систему.

Ожидается возврат миниатюрного родстера Mazda MX-5 с 2 л двигателем 184 л.с. примерно за 1,6 млн грн.

MINI

MINI Cooper и Countryman нового поколения имеют более геометрическую внешность. Изменились габариты: длина 3-дверного хэтчбека достигла 3860 мм, а кроссовер имеет 4433 мм.

Оба автомобиля получили электрические силовые установки: на MINI Cooper 184 л.с. или 218 л.с., а электромоторы Countryman выдают 204 л.с. или 313 л.с. Для кроссовера предусмотрены также варианты с ДВС от 170 л.с. до 300 л.с.

Porsche

Узнать обновленный Porsche Panamera, который появится в марте, можно будет благодаря оптике с матричной начинкой спереди, новым задним фонарям и измененным бамперам. В интерьере появится персональный экран переднего пассажира и расширенные функции информационно-развлекательной системы.

Skoda

Старт продаж в Украине компактных Skoda Skala и Kamiq ожидается в течение первого квартала 2024 года. На передней части обоих автомобилей появится фальшрадиаторная решетка другой формы и новая оптика. Интерьер моделей получит большие дисплеи приборной панели и мультимедийной системы и новый модуль управления климатической установкой.

Toyota

Новый кроссовер Toyota C-HR стал на 2,5 сантиметра короче (4360 мм) и на 3,5 сантиметра шире (1830 мм), но колесная база осталась неизменной — 2640 мм. Интерьер украшают цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, плюс такой же тачскрин мультимедийной системы в топовых комплектациях. В Украине автомобиль ожидается весной.

Volvo

Электрический Volvo EX30 прибудет в Украину в первом квартале 2024 года. Анонсированная стоимость новинки начинается с 1 312 200 грн.

Автомобили предлагают в двух модификациях: 1-моторной Single Motor Extended Range и полноприводной Twin Motor Performance. Первая имеет запас хода до 480 км и 272-сильный электродвигатель. Вторая получила запас хода 425 км и 428-сильную установку, разгоняющую авто до 100 км/ч за 3,6 с.

Ранее мы писали, какой новый гибридный автомобиль можно купить в Украине за 30 тысяч долларов. Также сообщалось, за сколько продают подержанные полноприводные дизельные авто в 2023 году.