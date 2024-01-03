ТОП-13 автомобільних прем'єр в Україні у 2024 році

Оновлений Porsche Panamera має з'явиться в українських автосалонах у березні 2024 року. Фото: cars.com

На початку нового року в Україні очікується багато дебютів нових та оновлених моделей від кількох світових виробників. Шкода, що повні характеристики відомі не для усіх автомобілів.

Про це написав AUTO.RIA.

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BMW

В інтер’єрі оновленого купе BMW 4 серії має з’явитись свіжа генерація інформаційно-розважальної системи BMW iDrive. Базові версії будуть обладнані 2 л бензиновим турбо 255 к.с., а модель M440i збереже рядну 3 л шістку з системою м’якого гібрида 380 к.с. Оновлене купе пропонуватимуть лише з класичним 8-ступеневим автоматом.

Hyundai

Оновлений Hyundai Elantra має прибути до України на початку весни. Авто отримає агресивну зовнішність з видовженим капотом та світлодіодну перемичку між ходовими вогнями.

У березні на український ринок також повернеться седан Hyundai Sonata, який матиме приземкуватий витягнутий силует з масивною задньою стійкою у стилі фастбек.

Lexus

Кросовер Lexus LBX має дістатися до України до кінця першого кварталу. Паркетник отримає удосконалену передню підвіску та гібридну силову установку з покращеними характеристиками. Салон оздоблять 12,3-дюймовою панеллю приладів та 9,8-дюймовим тачскріном інформаційно-розважальної системи.

Mazda

Mazda CX-5 2024 модельного року має прибути до України у січні. Авто отримає розширену гаму кольорів та вдосконалену інформаційно-розважальну систему.

Очікується повернення мініатюрного родстера Mazda MX-5 з 2 л двигуном 184 к.с. приблизно за 1,6 млн грн.

MINI

MINI Cooper та Countryman нової генерації мають більш геометричну зовнішність. Змінились габарити: довжина 3-дверного хетчбека сягнула 3860 мм, а кросовер має 4433 мм.

Обидва автомобілі отримали електричні силові установки: на MINI Cooper 184 к.с. або 218 к.с., а електромотори Countryman видають 204 к.с. або 313 к.с. Для кросовера передбачені також варіанти з ДВЗ від 170 к.с. до 300 к.с.

Porsche

Упізнати оновлений Porsche Panamera, який з'явиться в березні, можна буде завдяки оптиці з матричним начинням спереду, новим заднім ліхтарям та зміненим бамперам. В інтер'єрі з'явиться персональний екран для переднього пасажира та розширені функції інформаційно-розважальної системи.

Skoda

Старт продажів в Україні компактних Skoda Skala та Kamiq очікується протягом першого кварталу 2024 року. На передній частині обох автомобілів з’явиться фальшрадіаторна решітка іншої форми та нова оптика. Інтер'єр моделей отримає більші дисплеї панелі приладів та мультимедійної системи й новий модуль керування кліматичною установкою.

Toyota

Новий кросовер Toyota C-HR став на 2,5 сантиметра коротшим (4360 мм) і на 3,5 сантиметра ширшим (1830 мм), але колісна база залишилась незмінною — 2640 мм. Інтер'єр прикрашають цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма, плюс такий самий тачскрін мультимедійної системи у топових комплектаціях. В Україні авто очікується навесні.

Volvo

Електричний Volvo EX30 прибуде в Україну у першому кварталі 2024 року. Анонсована вартість новинки починається з 1 312 200 грн.

Авто пропонують у двох модифікаціях: 1-моторній Single Motor Extended Range та повнопривідній Twin Motor Performance. Перша має запас ходу до 480 км та 272-сильний електродвигун. Друга отримала запас ходу 425 км та 428-сильну установку, яка розганяє авто до 100 км/год за 3,6 с.

Раніше ми писали, який новий гібридний автомобіль можна купити в Україні за 30 тис. доларів. Також повідомляли, за скільки продають вживані повнопривідні дизельні авто у 2023 році.