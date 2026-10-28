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Главная Авто Нагрузка на КПП: очереди на границе сегодня

Нагрузка на КПП: очереди на границе сегодня

Ua ru
28 октября 2026 12:22
Нагрузка на пограничные пункты пропуска: очереди на границе 28 октября ГПСУ
Пограничник с собакой. Фото: ГПСУ

В среду, 28 октября, на границе наблюдаются очереди на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Больше всего машин ожидают на выезде в Польшу через пункт пропуска "Шегини" — 40 автомобилей, а также "Устилуг", где зафиксировали 20 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 28 октября

Черги на кордоні з Польщею 28 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 жовтня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 жовтня

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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