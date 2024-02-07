Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила, поворачивая на перекрестке налево

Кто нарушает правила? Рисунок: ukr.media

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Ukr.Media.

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба нарушают. Оба не нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке водители белого и зеленого автомобилей намерены повернуть налево. Оба заезжают со второстепенной дороги, о чем свидетельствует знак приоритета 2.1 "Дать дорогу".

Поскольку на трассе никаких других автомобилей нет, то двигаться дальше зеленой и белой машинам ничего не препятствует.

Также перед ними висит знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Но автомобили не пытаются вернуть на встречную полосу.

То есть на первый взгляд кажется, что ни один из водителей не нарушает правила. Так считают более 70% опрошенных.

Впрочем, наблюдается полное отсутствие знаков или разметки на дороге, которые регулировали бы дальнейшее направление движения. А значит, нужно поворачивать по другим правилам.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

На рисунке водитель зеленого автомобиля перед поворотом налево занял крайнее левое положение, а водитель белого остался на правой полосе. Таким образом именно он является потенциальным нарушителем.

Правильный ответ №1

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