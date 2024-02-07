Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила, повертаючи ліворуч на перехресті

Хто порушує правила? Малюнок: ukr.media

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media.

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва порушують. Обидва не порушують.

Розбір задачі

На перехресті водії білого та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Обидва заїжджають з другорядної дороги про що свідчить знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу".

Позаяк на трасі жодних інших автомобілів немає, то рухатися далі зеленій та білій машинам нічого не перешкоджає.

Також перед ними висить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Але авто не намагаються повернути на зустрічну смугу.

Тобто на перший погляд здається, що жоден з водіїв не порушує правил. І так вважають понад 70% опитаних.

Втім, спостерігається повна відсутності знаків або розмітки на дорозі, які б регулювали подальший напрямок руху. А значить потрібно повертати за іншими правилами.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

На малюнку водій зеленого автомобіля перед поворотом ліворуч зайняв крайнє ліве положення, а водій білого залишився на правій смузі. Таким чином, саме він є потенційним порушником.

Правильна відповідь №1

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