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Главная Авто На пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов: очереди на границе Украины

На пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов: очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 11:19
Очереди на границе Украины 6 июля: на КПП масштабные пробки
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в понедельник, 6 июля, зафиксированы на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. На пересечение границы ожидают сотни автомобилей и пешеходов. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 6 июля

Скопления зафиксированы на КПП с Польшей — "Устилуг", "Шегини", "Нижанковичи", с Венгрией — "Тиса", "Дзвинково", "Косино", "Лужанка", "Вилок", с Румынией — "Порубное", "Дяковцы", с Молдовой — "Мамалыга".

Черги на кордоні з Польщею 6 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 5 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, чрезмерный расход моторного масла — типичная проблема автомобилей с большим пробегом. Часто водители просто доливают масло, не выясняя причину. В то же время такая ситуация может свидетельствовать о серьезных неисправностях двигателя.

Также во время дождя или снега заднее стекло автомобиля часто загрязняется. В кроссоверах, внедорожниках и хэтчбеках эту проблему решает задний стеклоочиститель, тогда как у седанов его обычно нет из-за конструкции кузова. Дело в том, что аэродинамика по-разному направляет воздушные потоки, и стекло в седанах загрязняется иначе.

граница очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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