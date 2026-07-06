Черги на кордоні України 6 липня: на КПП масштабні затори

На пунктах пропуску сотні авто та пішоходів: черги на кордоні України
Черги на кордоні України у понеділок, 6 липня, зафіксовано з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою. На перетин чекають сотні автомобілів та пішоходи. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 6 липня
Скупчення зафіксовано на КПП з Польщею — "Устилуг", "Шегині", "Нижанковичі", з Угорщиною — "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок", з Румунією — "Порубне", "Дяківці", з Молдовою — "Мамалига".
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 10 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 5 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Як писали Новини.LIVE, надмірне споживання моторної оливи — типова проблема авто з великим пробігом. Часто водії просто доливають мастило, не з’ясовуючи причину. Водночас така ситуація може свідчити про серйозні несправності двигуна.
Також під час дощу чи снігу заднє скло авто часто забруднюється. У кросоверах, позашляховиках і хетчбеках цю проблему вирішує задній двірник, тоді як у седанів його зазвичай немає через конструкцію кузова. Річ у тому, що аеродинаміка по-різному спрямовує повітряні потоки, і скло в седанах забруднюється інакше.