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Головна Авто На пунктах пропуску сотні авто та пішоходів: черги на кордоні України

На пунктах пропуску сотні авто та пішоходів: черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 11:19
Черги на кордоні України 6 липня: на КПП масштабні затори
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у понеділок, 6 липня, зафіксовано з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою. На перетин чекають сотні автомобілів та пішоходи. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 6 липня

Скупчення зафіксовано на КПП з Польщею —  "Устилуг", "Шегині", "Нижанковичі", з Угорщиною — "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок", з Румунією — "Порубне", "Дяківці", з Молдовою — "Мамалига".

Черги на кордоні з Польщею 6 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 10 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 5 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 6 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 5 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, надмірне споживання моторної оливи — типова проблема авто з великим пробігом. Часто водії просто доливають мастило, не з’ясовуючи причину. Водночас така ситуація може свідчити про серйозні несправності двигуна. 

Також під час дощу чи снігу заднє скло авто часто забруднюється. У кросоверах, позашляховиках і хетчбеках цю проблему вирішує задній двірник, тоді як у седанів його зазвичай немає через конструкцію кузова. Річ у тому, що аеродинаміка по-різному спрямовує повітряні потоки, і скло в седанах забруднюється інакше.

кордон черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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