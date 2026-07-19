На пунктах пропуска огромные пробки: очереди на границе Украины

Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В воскресенье, 19 июля, на многих контрольно-пропускных пунктах наблюдались очереди на границе. Заторы образовались на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 19 июля

В настоящее время скопления наблюдаются на нескольких КПП: "Устилуг", "Угринов", "Краковец", "Шегини", "Ужгород", "Тиса", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дяково", "Красноильск" и "Дяковцы". В то же время очередей нет на границе с Молдовой.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 2 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, стремление автопроизводителей повысить экономичность и динамику привело к развитию мощных турбированных 4-цилиндровых двигателей. Современные 2-литровые двигатели уже развивают мощность, сопоставимую с мощностью прежних атмосферных V6, обеспечивая при этом более низкий расход топлива и конкурентоспособные характеристики. Специалисты составили список самых ярких силовых агрегатов этого класса.

А современные турбокомпрессоры работают в чрезвычайно сложных условиях — ротор раскручивается до более чем 150 000 об/мин, а температура выхлопных газов достигает 900 °C. Для защиты узла под высоким давлением подается моторное масло, которое смазывает подшипники. Если же турбина начинает пропускать масло, это свидетельствует о серьезной неисправности и требует немедленного ремонта.