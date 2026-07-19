На пунктах пропуска огромные пробки: очереди на границе Украины
В воскресенье, 19 июля, на многих контрольно-пропускных пунктах наблюдались очереди на границе. Заторы образовались на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 19 июля
В настоящее время скопления наблюдаются на нескольких КПП: "Устилуг", "Угринов", "Краковец", "Шегини", "Ужгород", "Тиса", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дяково", "Красноильск" и "Дяковцы". В то же время очередей нет на границе с Молдовой.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 15 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 2 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE, стремление автопроизводителей повысить экономичность и динамику привело к развитию мощных турбированных 4-цилиндровых двигателей. Современные 2-литровые двигатели уже развивают мощность, сопоставимую с мощностью прежних атмосферных V6, обеспечивая при этом более низкий расход топлива и конкурентоспособные характеристики. Специалисты составили список самых ярких силовых агрегатов этого класса.
А современные турбокомпрессоры работают в чрезвычайно сложных условиях — ротор раскручивается до более чем 150 000 об/мин, а температура выхлопных газов достигает 900 °C. Для защиты узла под высоким давлением подается моторное масло, которое смазывает подшипники. Если же турбина начинает пропускать масло, это свидетельствует о серьезной неисправности и требует немедленного ремонта.
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