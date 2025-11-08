Видео
Главная Авто На границе приостановлен пропуск пассажиров — какая причина

На границе приостановлен пропуск пассажиров — какая причина

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 13:43
обновлено: 14:01
Ситуация на границе 8 ноября — пропуск пассажиров прекращен
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

На границе Украины 8 ноября временно прекратили пропуск водителей и пассажиров из-за масштабного сбоя. Сейчас въехать и выехать в нашу страну невозможно.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Масштабный сбой на границе

В ГПСУ рассказали, что сейчас временно прекращены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы КПП стал сбой в работе базы данных таможни.

"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", — говорится в сообщении.

Пассажиров и водителей попросили учесть информацию при планировании своего путешествия.

Збій на кордоні 8 листопада
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, ранее мы писали, какие очереди на границе утром 8 ноября. Есть ряд КПП, которые стоит объехать.

Также в ГПСУ рассказали, есть ли на границе ажиотаж с выездом среди молодежи. Отмечается, что эта группа составляет незначительную часть от общего пассажиропотока.

граница КПП водители ГПСУ пассажиры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
