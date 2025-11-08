Ситуация на границе 8 ноября — пропуск пассажиров прекращен

На границе приостановлен пропуск пассажиров — какая причина
На границе Украины 8 ноября временно прекратили пропуск водителей и пассажиров из-за масштабного сбоя. Сейчас въехать и выехать в нашу страну невозможно.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Масштабный сбой на границе
В ГПСУ рассказали, что сейчас временно прекращены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы КПП стал сбой в работе базы данных таможни.
"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", — говорится в сообщении.
Пассажиров и водителей попросили учесть информацию при планировании своего путешествия.
