Україна
На кордоні припинено пропуск пасажирів — яка причина

На кордоні припинено пропуск пасажирів — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 13:43
Оновлено: 14:01
Ситуація на кордоні 8 листопада — пропуск пасажирів припинено
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні України 8 листопада тимчасово припинили пропуск водіїв та пасажирів через масштабний збій. Наразі в'їхати та виїхати в нашу країну неможливо. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі. 

Читайте також:

Масштабний збій на кордоні

У ДПСУ розповіли, що зараз тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинення роботи КПП став збій в роботі бази даних митниці.

"Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", — йдеться у повідомленні.

Пасажирів та водіїв попросили врахувати інформацію під час планування своєї подорожі. 

Збій на кордоні 8 листопада
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, раніше ми писали, які черги на кордоні зранку 8 листопада. Є низка КПП, які варто об'їхати. 

Також у ДПСУ розповіли, чи є на кордоні ажіотаж із виїздом серед молоді. Зазначається, що ця група становить незначну частину від загального пасажиропотоку.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
