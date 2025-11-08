Очереди на границе 8 ноября — на каких пунктах пропуска пробки

Пробки на нескольких КПП — какие очереди на границе сегодня
По состоянию на утро 8 ноября на границе Украины образовали очереди на нескольких пунктах пропуска. В то же время пограничники предостерегают водителей и пассажиров о вероятных сбоях в работе электронных сервисов и просят учитывать это при планировании поездки.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 8 ноября
По состоянию на 09:00 очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в Одесской области упростили проезд через Паланку. Нововведения касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в приграничных районах региона.
Также в ГПСУ рассказали, что количество попыток побега за границу резко упало. Больше всего таких случаев зафиксировали в августе.
Читайте Новини.LIVE!