Очереди на границе 8 ноября — на каких пунктах пропуска пробки

По состоянию на утро 8 ноября на границе Украины образовали очереди на нескольких пунктах пропуска. В то же время пограничники предостерегают водителей и пассажиров о вероятных сбоях в работе электронных сервисов и просят учитывать это при планировании поездки.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

По состоянию на 09:00 очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

"Ягодин" — 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одесской области упростили проезд через Паланку. Нововведения касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в приграничных районах региона.

Также в ГПСУ рассказали, что количество попыток побега за границу резко упало. Больше всего таких случаев зафиксировали в августе.