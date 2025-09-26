Очереди на выезд за границу из Украины 26 сентября — где задержки

Очереди из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

Утром 26 сентября на границе Украины есть пробки на многих пунктах пропуска. Кроме того, возможны перебои в работе электронных систем, поэтому следует планировать поездку заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 26 сентября

Утром в 09:00 26 сентября пограничники сообщили об очередях на границе на выезд из Украины. Машины ожидают почти на всех КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

В то же время в Государственной таможенной службе добавили, что задержки движения транспорта на выезд из Украины возможен в пунктах пропуска "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчева".

Осложненный выезд связан с тем, что польская сторона тестирует систему по проверкам биометрических данных и из-за выезда хасидов из Украины.

"Для комфортного пересечения границы предлагаем выбирать другие ближайшие пункты пропуска: "Рава-Русская — Хребенне", "Грушев — Будомеж", "Угринов — Долгобычев", "Нижанковичи — Мальховице"", — говорится в сообщении.

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, 25 сентября в ГПСУ сообщили, что из-за выезда хасидов увеличились очереди на границе. Наибольшее движение было на КПП с Молдовой и Польшей.

Также пограничники назвали оптимальное время пересечения границы. Лучше всего ехать в утренние или поздние часы.