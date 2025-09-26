Очереди на выезд за границу из Украины 26 сентября — где задержки

На границе километровые пробки — на каких КПП большие очереди
Утром 26 сентября на границе Украины есть пробки на многих пунктах пропуска. Кроме того, возможны перебои в работе электронных систем, поэтому следует планировать поездку заранее.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 26 сентября
Утром в 09:00 26 сентября пограничники сообщили об очередях на границе на выезд из Украины. Машины ожидают почти на всех КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
В то же время в Государственной таможенной службе добавили, что задержки движения транспорта на выезд из Украины возможен в пунктах пропуска "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчева".
Осложненный выезд связан с тем, что польская сторона тестирует систему по проверкам биометрических данных и из-за выезда хасидов из Украины.
"Для комфортного пересечения границы предлагаем выбирать другие ближайшие пункты пропуска: "Рава-Русская — Хребенне", "Грушев — Будомеж", "Угринов — Долгобычев", "Нижанковичи — Мальховице"", — говорится в сообщении.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, 25 сентября в ГПСУ сообщили, что из-за выезда хасидов увеличились очереди на границе. Наибольшее движение было на КПП с Молдовой и Польшей.
Также пограничники назвали оптимальное время пересечения границы. Лучше всего ехать в утренние или поздние часы.
