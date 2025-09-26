Черги на виїзд за кордон з України 26 вересня — де затримки

Черги з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

Вранці 26 вересня на кордоні України є затори на багатьох пунктах пропуску. Крім того, можливі перебої в роботі електронних систем, тож слід планувати поїздку заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 26 вересня

Вранці о 09:00 26 вересня прикордонники повідомили про черги на кордоні на виїзд з України. Автівки очікують майже на всіх КПП.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Водночас у Державній митній службі додали, що затримки руху транспорту на виїзд з України можливий в пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова".

Ускладнений виїзд пов'язаний з тим, що польська сторона тестує систему із перевірок біометричних даних та через виїзд хасидів з України.

"Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: "Рава-Руська — Хребенне", "Грушів — Будомєж", "Угринів — Долгобичів", "Нижанковичі — Мальховіце"", — йдеться у повідомленні.

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 25 вересня у ДПСУ повідомили, що через виїзд хасидів збільшились черги на кордоні. Найбільший рух був на КПП з Молдовою та Польщею.

Також прикордонники назвали оптимальний час перетину кордону. Найкраще їхати у ранкові або пізні години.