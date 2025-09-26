Черги на виїзд за кордон з України 26 вересня — де затримки

На кордоні кілометрові затори — на яких КПП найбільші черги
Вранці 26 вересня на кордоні України є затори на багатьох пунктах пропуску. Крім того, можливі перебої в роботі електронних систем, тож слід планувати поїздку заздалегідь.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні України 26 вересня
Вранці о 09:00 26 вересня прикордонники повідомили про черги на кордоні на виїзд з України. Автівки очікують майже на всіх КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 20 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Водночас у Державній митній службі додали, що затримки руху транспорту на виїзд з України можливий в пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова".
Ускладнений виїзд пов'язаний з тим, що польська сторона тестує систему із перевірок біометричних даних та через виїзд хасидів з України.
"Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: "Рава-Руська — Хребенне", "Грушів — Будомєж", "Угринів — Долгобичів", "Нижанковичі — Мальховіце"", — йдеться у повідомленні.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, 25 вересня у ДПСУ повідомили, що через виїзд хасидів збільшились черги на кордоні. Найбільший рух був на КПП з Молдовою та Польщею.
Також прикордонники назвали оптимальний час перетину кордону. Найкраще їхати у ранкові або пізні години.
