Черги на кордоні 25 вересня — як виїзд хасидів вплинув на ситуацію

Черга з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд хасидів з України після святкування Рош га-Шана в Умані спричинив збільшення пасажиропотоку. Зараз на кордоні з Молдовою та Польщею спостерігається зростання руху.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні 25 вересня

За даними прикордонників, після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.

Стан черг на кордоні станом на 14:00 з Молдовою:

"Паланка-Маяки-Удобне" — 80 авто,

"Старокозаче" — 40 авто,

"Могилів-Подільський" — 70 авто,

"Бронниця" — 60 авто.

Ситуація на КПП з Польщею:

"Краківець" — 100 авто,

"Шегині" — 120 авто (зросла кількість і пішоходів),

"Грушів" — 40 авто,

"Угринів" — 20 авто,

"Рава-Руська" — 20 авто,

"Нижанковичі" — 25 авто,

"Смільниця" — без черг.

У ДПСУ розповіли, що прикордонники працюють у посиленому режимі і виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.

Нагадаємо, українських водіїв у Молдові може очікувати неприємний сюрприз. Причиною зупинення може стати навіть прозоре скло.

Також ми писали про вимоги перетину кордону з Польщею. У гаманці повинно бути не менше 300 злотих.