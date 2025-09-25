Відео
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Через виїзд хасидів збільшились черги — яка ситуація на кордоні

Через виїзд хасидів збільшились черги — яка ситуація на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:06
Черги на кордоні 25 вересня — як виїзд хасидів вплинув на ситуацію
Черга з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд хасидів з України після святкування Рош га-Шана в Умані спричинив збільшення пасажиропотоку. Зараз на кордоні з Молдовою та Польщею спостерігається зростання руху.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Читайте також:

Черги на кордоні 25 вересня

За даними прикордонників, після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.

Стан черг на кордоні станом на 14:00 з Молдовою:

  • "Паланка-Маяки-Удобне" — 80 авто,
  • "Старокозаче" — 40 авто,
  • "Могилів-Подільський" — 70 авто,
  • "Бронниця" — 60 авто.

Ситуація на КПП з Польщею:

  • "Краківець" — 100 авто,
  • "Шегині" — 120 авто (зросла кількість і пішоходів),
  • "Грушів" — 40 авто,
  • "Угринів" — 20 авто,
  • "Рава-Руська" — 20 авто,
  • "Нижанковичі" — 25 авто,
  • "Смільниця" — без черг.

У ДПСУ розповіли, що прикордонники працюють у посиленому режимі і виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.

Нагадаємо, українських водіїв у Молдові може очікувати неприємний сюрприз. Причиною зупинення може стати навіть прозоре скло.

Також ми писали про вимоги перетину кордону з Польщею. У гаманці повинно бути не менше 300 злотих. 

кордон хасиди автомобіль ДПСУ черги на кордоні пасажири
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
