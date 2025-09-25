Черги на кордоні 25 вересня — як виїзд хасидів вплинув на ситуацію

Через виїзд хасидів збільшились черги — яка ситуація на кордоні
Виїзд хасидів з України після святкування Рош га-Шана в Умані спричинив збільшення пасажиропотоку. Зараз на кордоні з Молдовою та Польщею спостерігається зростання руху.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Черги на кордоні 25 вересня
За даними прикордонників, після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.
Стан черг на кордоні станом на 14:00 з Молдовою:
- "Паланка-Маяки-Удобне" — 80 авто,
- "Старокозаче" — 40 авто,
- "Могилів-Подільський" — 70 авто,
- "Бронниця" — 60 авто.
Ситуація на КПП з Польщею:
- "Краківець" — 100 авто,
- "Шегині" — 120 авто (зросла кількість і пішоходів),
- "Грушів" — 40 авто,
- "Угринів" — 20 авто,
- "Рава-Руська" — 20 авто,
- "Нижанковичі" — 25 авто,
- "Смільниця" — без черг.
У ДПСУ розповіли, що прикордонники працюють у посиленому режимі і виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.
Нагадаємо, українських водіїв у Молдові може очікувати неприємний сюрприз. Причиною зупинення може стати навіть прозоре скло.
Також ми писали про вимоги перетину кордону з Польщею. У гаманці повинно бути не менше 300 злотих.
Читайте Новини.LIVE!