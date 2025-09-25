Очереди на границе 25 сентября — как выезд хасидов повлиял на ситуацию

Очередь из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

Выезд хасидов из Украины после празднования Рош ха-Шана в Умани вызвал увеличение пассажиропотока. Сейчас на границе с Молдовой и Польшей наблюдается рост движения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Очереди на границе 25 сентября

По данным пограничников, после празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей.

Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00 с Молдовой:

"Паланка-Маяки-Удобное" — 80 авто,

"Староказачье" — 40 авто,

"Могилев-Подольский" — 70 авто,

"Бронница" — 60 авто.

Ситуация на КПП с Польшей:

"Краковец" — 100 авто,

"Шегини" — 120 авто (возросло количество и пешеходов),

"Грушев" — 40 авто,

"Угринов" — 20 авто,

"Рава-Русская" — 20 авто,

"Нижанковичи" — 25 авто,

"Смильница" — без очередей.

В ГПСУ рассказали, что пограничники работают в усиленном режиме и выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.

Напомним, украинских водителей в Молдове может ожидать неприятный сюрприз. Причиной остановки может стать даже прозрачное стекло.

Также мы писали о требованиях пересечения границы с Польшей. В кошельке должно быть не менее 300 злотых.