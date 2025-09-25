Очереди на границе 25 сентября — как выезд хасидов повлиял на ситуацию

Из-за выезда хасидов увеличились очереди на КПП — какая ситуация
Выезд хасидов из Украины после празднования Рош ха-Шана в Умани вызвал увеличение пассажиропотока. Сейчас на границе с Молдовой и Польшей наблюдается рост движения.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Очереди на границе 25 сентября
По данным пограничников, после празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей.
Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00 с Молдовой:
- "Паланка-Маяки-Удобное" — 80 авто,
- "Староказачье" — 40 авто,
- "Могилев-Подольский" — 70 авто,
- "Бронница" — 60 авто.
Ситуация на КПП с Польшей:
- "Краковец" — 100 авто,
- "Шегини" — 120 авто (возросло количество и пешеходов),
- "Грушев" — 40 авто,
- "Угринов" — 20 авто,
- "Рава-Русская" — 20 авто,
- "Нижанковичи" — 25 авто,
- "Смильница" — без очередей.
В ГПСУ рассказали, что пограничники работают в усиленном режиме и выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.
