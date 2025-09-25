Видео
Україна
Главная Авто Из-за выезда хасидов увеличились очереди на КПП — какая ситуация

Из-за выезда хасидов увеличились очереди на КПП — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 16:06
Очереди на границе 25 сентября — как выезд хасидов повлиял на ситуацию
Очередь из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

Выезд хасидов из Украины после празднования Рош ха-Шана в Умани вызвал увеличение пассажиропотока. Сейчас на границе с Молдовой и Польшей наблюдается рост движения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Читайте также:

Очереди на границе 25 сентября

По данным пограничников, после празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей.

Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00 с Молдовой:

  • "Паланка-Маяки-Удобное" — 80 авто,
  • "Староказачье" — 40 авто,
  • "Могилев-Подольский" — 70 авто,
  • "Бронница" — 60 авто.

Ситуация на КПП с Польшей:

  • "Краковец" — 100 авто,
  • "Шегини" — 120 авто (возросло количество и пешеходов),
  • "Грушев" — 40 авто,
  • "Угринов" — 20 авто,
  • "Рава-Русская" — 20 авто,
  • "Нижанковичи" — 25 авто,
  • "Смильница" — без очередей.

В ГПСУ рассказали, что пограничники работают в усиленном режиме и выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.

Напомним, украинских водителей в Молдове может ожидать неприятный сюрприз. Причиной остановки может стать даже прозрачное стекло.

Также мы писали о требованиях пересечения границы с Польшей. В кошельке должно быть не менее 300 злотых.

граница хасиды автомобиль ГПСУ очереди на границе пассажиры
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
