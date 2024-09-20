На пункте пропуска Корчевая-Краковец будут ремонтировать дорогу — есть ограничения в движении

Очередь из автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

С 23 сентября на границе в пределах пункта пропуска "Корчевая-Краковец" Львовской области будут проводиться ремонтные работы. Могут быть задержки в движении транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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Пограничники отмечают, что в пределах пункта пропуска "Корчева" будут ремонтировать дорогу.

"С 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска "Корчевая" на направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что это может повлечь за собой сложности в движении транспорта и более длительное время ожидания.

"Предварительно работы будут продолжаться до начала ноября 2024 года. Просим граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорят пограничники.

Сообщение ГПСУ в Telegram

Ранее польская сторона сообщила, что в пункте пропуска "Медика" начались работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов. По предварительной информации, они продлятся до 12 ноября 2024 года.

Также мы писали, что 10 ноября Европейский Союз вводит новую систему электронного контроля на границах. Она заменит ручное проставление штампов в паспортах, усилит безопасность на границах Союза и поможет противодействовать нелегальной миграции.