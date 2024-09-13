У ДПСУ попередили про ускладнення руху в одному з пунктів пропуску з Польщею

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На кордоні у пункті пропуску "Медика — Шегині" можуть виникнути складнощі з перетином. Водіїв просять врахувати інформацію, щоб довго не стояти в заторах.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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Ускладнення руху в пункті пропуску з Польщею

Польська сторона повідомила, що у пункті пропуску "Медика" розпочались роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередньою інформацією, вони триватимуть до 12 листопада 2024 року.

"Це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Водіїв, за можливості, просять обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.