В ГПСУ предупредили об осложнении движения в одном из пунктов пропуска с Польшей

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе в пункте пропуска "Медика — Шегини" могут возникнуть сложности с пересечением. Водителей просят учесть информацию, чтобы долго не стоять в пробках.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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Усложнение движения в пункте пропуска с Польшей

Польская сторона сообщила, что в пункте пропуска "Медика" начались работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов. По предварительной информации, они продлятся до 12 ноября 2024 года.

"Это может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств", — говорится в сообщении.

Водителей, по возможности, просят выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.