На пункті пропуску Корчова- Краківець ремонтуватимуть дорогу — є обмеження у русі

Черга з автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

З 23 вересня на кордоні у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" Львівської області проводитимуться ремонтні роботи. Можливе ускладнення руху транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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Ускладнення руху на кордоні

Прикордонники зазначають, що у межах пункту пропуску "Корчова" ремонтуватимуть дорогу.

"З 23 вересня планується заміна асфальтного покриття у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування.

"Попередньо роботи триватимуть до початку листопада 2024 року. Просимо громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", — кажуть прикордонники.

Повідомлення ДПСУ в Telegram

Раніше польська сторона повідомила, що у пункті пропуску "Медика" розпочались роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередньою інформацією, вони триватимуть до 12 листопада 2024 року.

Також ми писали, що 10 листопада Європейський Союз вводить нову систему електронного контролю на кордонах. Вона замінить ручне нанесення штампів у паспортах, посилить безпеку на кордонах Союзу, а також допоможе протидіяти нелегальній міграції.