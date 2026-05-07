На границе в очереди десятки автомобилей: КПП загружены сегодня

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 7 мая, на границе Укаины есть пробки из авто на трех пунктах пропуска. В то же время пограничники предупреждают водителей и пассажиров о возможных сбоях в работе электронных систем, что может привести к задержке.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 7 мая

По состоянию на 09:00 фиксируют очереди на пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителям советуют планировать свой маршрут с учетом задержек.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

