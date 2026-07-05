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Главная Авто На границе Украины с четырьмя странами есть значительные заторы: очереди на КПП

На границе Украины с четырьмя странами есть значительные заторы: очереди на КПП

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 10:25
Очереди на границе Украины 5 июля: на КПП большие пробки
Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Очереди на границе Украины в воскресенье, 5 июля, зафиксированы на границах с четырьмя странами. В целом скопления автомобилей наблюдаются на 15 контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем, поэтому поездку следует планировать заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 июля

Заторы зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Проезд в Молдову пока свободен.

Черги на кордоні з Польщею 5 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 5 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 5 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, внезапная поломка генератора во время движения обычно происходит неожиданно. Именно он питает электронику автомобиля, освещение и заряжает аккумулятор. Когда система выходит из строя, аккумулятор быстро разряжается. В городе это создает неудобства, а на трассе — представляет серьезную опасность, ведь автомобиль может внезапно остановиться из-за отключения ключевых систем.

Кроме того, исследование iSeeCars определило лидеров автомобильной промышленности, чьи транспортные средства способны преодолевать огромный километраж. Лишь четыре производителя превысили средние рыночные показатели.

граница Украина очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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