Очереди на границе Украины 5 июля: на КПП большие пробки

Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Очереди на границе Украины в воскресенье, 5 июля, зафиксированы на границах с четырьмя странами. В целом скопления автомобилей наблюдаются на 15 контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем, поэтому поездку следует планировать заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 июля

Заторы зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Проезд в Молдову пока свободен.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, внезапная поломка генератора во время движения обычно происходит неожиданно. Именно он питает электронику автомобиля, освещение и заряжает аккумулятор. Когда система выходит из строя, аккумулятор быстро разряжается. В городе это создает неудобства, а на трассе — представляет серьезную опасность, ведь автомобиль может внезапно остановиться из-за отключения ключевых систем.

Кроме того, исследование iSeeCars определило лидеров автомобильной промышленности, чьи транспортные средства способны преодолевать огромный километраж. Лишь четыре производителя превысили средние рыночные показатели.