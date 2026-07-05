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Головна Авто На кордоні України з чотирма країнами є значні затори: черги на КПП

На кордоні України з чотирма країнами є значні затори: черги на КПП

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 10:25
Черги на кордоні України 5 липня: на КПП великі затори
Перевірка на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні України у неділю, 5 липня, зафіксовано з чотирма країнами. Загалом скупчення автомобілів є на 15 контрольних пунктах пропуску. Крім того, прикордонники закликають водіїв памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем, тому поїздку варто планувати заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 5 липня

Затори зафіксовано на кордоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Проїзд до Молдови наразі вільний. 

Черги на кордоні з Польщею 5 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 15 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 10 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00 години);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 5 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 5 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, раптова поломка генератора під час руху зазвичай трапляється зненацька. Саме він живить електроніку авто, освітлення та заряджає акумулятор. Коли система виходить з ладу, батарея швидко розряджається. У місті це створює незручності, а на трасі — становить серйозну небезпеку, адже авто може раптово зупинитися через відключення ключових систем.

Крім того, дослідження iSeeCars визначило лідерів автомобільної промисловості, чиї транспортні засоби здатні подолати величезний кілометраж. Лише чотири виробники перевищили середні ринкові показники.

кордон Україна черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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