На границе с тремя странами фиксируется скопление автомобилей

На границе с тремя странами фиксируется скопление автомобилей

Дата публикации 26 апреля 2026 12:20
На границе с тремя странами фиксируется скопление автомобилей
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Очереди на границе Украины в воскресенье, 26 апреля, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска с Польшей, Венгрией и Румынией. Водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 апреля

Очереди зафиксированы на трех контрольных пунктах пропуска. Сейчас самое большое скопление с Польшей — более 20 автомобилей.

Черги на кордоні з Польщею 26 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 квітня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 8 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00 часов).

Черги на кордоні з Румунією 26 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 26 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, механики назвали пять моделей автомобилей, которые подойдут для начинающих. В рейтинге транспортные средства, которые лучше всего сохраняют техническое состояние на протяжении лет использования.

Ранее Новини.LIVE писали, выгодно ли украинцам покупать битое авто в США. В частности, в течение первого квартала этого года украинские водители поставили на учет почти 9500 машин из Штатов.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Кира Топенко
