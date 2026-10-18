Очередь автомобилей на таможенном контроле. Фото: Государственная пограничная служба Украины

По состоянию на утро 18 октября на западной границе Украины ситуация с очередями на выезд в соседние страны остается в целом спокойной, однако на отдельных пунктах пропуска водителям приходится ждать. Также пограничники предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 18 октября

Сегодня, 18 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;

"Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Краковец" — 0 легковых автомобилей, 18 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 3 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется.

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"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Ужгород" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 17 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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