На границе с Польшей скопились автобусы: ситуация на пунктах пропуска
По состоянию на утро 18 октября на западной границе Украины ситуация с очередями на выезд в соседние страны остается в целом спокойной, однако на отдельных пунктах пропуска водителям приходится ждать. Также пограничники предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 18 октября
Сегодня, 18 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
- "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 18 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 3 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Ужгород" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 17 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
- "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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