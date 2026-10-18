Черга авто на митному контролі. Фото: Державна прикордонна служба України

Станом на ранок 18 жовтня на західному кордоні України ситуація з чергами на виїзд до сусідніх держав залишається переважно спокійною, однак на окремих пунктах пропуску водіям доводиться очікувати. Також прикордонники попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 18 жовтня

Сьогодні, 18 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на кількох КПП.

"Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають;

"Устилуг" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" — 0 легкових автомобілів, 18 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 3 автобуси. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 4 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється.

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"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Ужгород" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 17 легкових авто, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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