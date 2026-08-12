На границе с четырьмя странами очереди: какие КПП перегружены
Очереди на границе Украины в среду, 12 августа, зафиксированы на границах с четырьмя странами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. На некоторых контрольно-пропускных пунктах около 40 автомобилей. Пограничники также призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 12 августа
В настоящее время наибольшее скопление наблюдается на границе с Польшей. В то же время проезд в Молдову свободен.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 8 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
Как писали Новини.LIVE, Honda Pilot хорошо зарекомендовал себя как просторный и комфортный семейный кроссовер, но конкуренты часто получают более высокие оценки экспертов. Покупателям важны простор, мощность, комфорт и безопасность — именно по этим критериям специалисты определили четыре наиболее сильные альтернативы.
А украинские дороги создают благоприятные условия для появления коррозии на автомобиле. Особенно быстро ржавчина распространяется через сколы и царапины. Мы рассказывали, как правильно защитить кузов и днище автомобиля.
Читайте Новини.live!