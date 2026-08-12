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Главная Авто На границе с четырьмя странами очереди: какие КПП перегружены

На границе с четырьмя странами очереди: какие КПП перегружены

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 11:44
Очереди на границе Украины сегодня 12 августа: где больше всего скопления
Пограничник. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в среду, 12 августа, зафиксированы на границах с четырьмя странами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. На некоторых контрольно-пропускных пунктах около 40 автомобилей. Пограничники также призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 12 августа

В настоящее время наибольшее скопление наблюдается на границе с Польшей. В то же время проезд в Молдову свободен.

Черги на кордоні з Польщею 12 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 8 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 12 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 12 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, Honda Pilot хорошо зарекомендовал себя как просторный и комфортный семейный кроссовер, но конкуренты часто получают более высокие оценки экспертов. Покупателям важны простор, мощность, комфорт и безопасность — именно по этим критериям специалисты определили четыре наиболее сильные альтернативы.

А украинские дороги создают благоприятные условия для появления коррозии на автомобиле. Особенно быстро ржавчина распространяется через сколы и царапины. Мы рассказывали, как правильно защитить кузов и днище автомобиля.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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