В Европе сменился лидер автопродаж: это историческое достижение

Tesla Model Y лидировала в рейтинге европейских продаж семь месяцев 2023 года. Фото: claveyscorner.com

Впервые в истории самым популярным новым авто в Европе стал электромобиль. По итогам 2023 года рейтинг продаж возглавил Tesla Model Y.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В прошлом году Model Y был лидером продаж семь из 12 месяцев. Dacia Sandero возглавлял рейтинг четыре раза, Volkswagen T-Roc занимал первое место только один раз.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в 2023 году

Tesla Model Y — 254 822 единиц; Dacia Sandero — 235 893 ед.; VW T-Roc — 206 438 ед.; Renault Clio — 202 942 ед.; Peugeot 208 — 194 376 ед.; Opel Corsa — 188 662 ед.; VW Golf — 184 279 ед.; Toyota Yaris Cross —176 685 ед.; VW Tiguan — 174 267 ед.; Skoda Octavia — 161 784 ед.

Электромобили в Украине в 2023 году

По данным Опендатабот, в течение прошлого года в Украину ввезли рекордные 37 953 электромобиля. Это в 4 раза больше, чем в относительно довоенном 2021 году, когда было импортировано 8996 электрокаров.

Старейшим электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo в 2000 году.

На электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых автомобилей в Украину в 2023 году. В 2021-м доля электрокаров составляла всего 1,2%.

ТОП-3 самых популярных электромобилей в Украине в 2023 году

Nissan Leaf — более 5 тыс. единиц; Volkswagen ID.4 — 3 770 ед.; Tesla Model 3 — 3 291 ед.

Ранее мы представили ТОП-10 самых эффективных электромобилей в 2023 году. Также рассказывали, почему некоторые известные автобренды до сих пор не производят электромобили.