В Европе сменился лидер автопродаж: это историческое достижение

На авторынке Европы произошли исторические изменения — что случилось
Впервые в истории самым популярным новым авто в Европе стал электромобиль. По итогам 2023 года рейтинг продаж возглавил Tesla Model Y.
Об этом сообщил Укравтопром.
В прошлом году Model Y был лидером продаж семь из 12 месяцев. Dacia Sandero возглавлял рейтинг четыре раза, Volkswagen T-Roc занимал первое место только один раз.
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в 2023 году
- Tesla Model Y — 254 822 единиц;
- Dacia Sandero — 235 893 ед.;
- VW T-Roc — 206 438 ед.;
- Renault Clio — 202 942 ед.;
- Peugeot 208 — 194 376 ед.;
- Opel Corsa — 188 662 ед.;
- VW Golf — 184 279 ед.;
- Toyota Yaris Cross —176 685 ед.;
- VW Tiguan — 174 267 ед.;
- Skoda Octavia — 161 784 ед.
Электромобили в Украине в 2023 году
По данным Опендатабот, в течение прошлого года в Украину ввезли рекордные 37 953 электромобиля. Это в 4 раза больше, чем в относительно довоенном 2021 году, когда было импортировано 8996 электрокаров.
Старейшим электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo в 2000 году.
На электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых автомобилей в Украину в 2023 году. В 2021-м доля электрокаров составляла всего 1,2%.
ТОП-3 самых популярных электромобилей в Украине в 2023 году
- Nissan Leaf — более 5 тыс. единиц;
- Volkswagen ID.4 — 3 770 ед.;
- Tesla Model 3 — 3 291 ед.
Ранее мы представили ТОП-10 самых эффективных электромобилей в 2023 году. Также рассказывали, почему некоторые известные автобренды до сих пор не производят электромобили.
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