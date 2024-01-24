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На авторинку Європи відбулися історичні зміни — що трапилося

24 січня 2024 12:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В Європі змінився лідер автопродажів: це історичне досягнення
Tesla Model Y лідирувала в рейтингу європейських продажів сім місяців 2023 року. Фото: claveyscorner.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Вперше в історії найпопулярнішим новим авто в Європі став електромобіль. За підсумками 2023 року рейтинг продажів очолив Tesla Model Y.

Про це повідомив Укравтопром.

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Протягом минулого року Model Y був лідером продажу сім з 12 місяців. Dacia Sandero очолював рейтинг у чотирьох місяцях, Volkswagen T-Roc посідав перше місце лише один раз.

ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2023 році

  1. Tesla Model Y — 254 822 одиниць;
  2. Dacia Sandero — 235 893 од.;
  3. VW T-Roc — 206 438 од.;
  4. Renault Clio — 202 942 од.;
  5. Peugeot 208 — 194 376 од.;
  6. Opel Corsa — 188 662 од.;
  7. VW Golf — 184 279 од.;
  8. Toyota Yaris Cross —176 685 од.;
  9. VW Tiguan — 174 267 од.;
  10. Skoda Octavia — 161 784 од.

Електромобілі в Україні у 2023 році

За даними Опендатабот, протягом минулого року в України ввезли рекордні 37 953 електромобілів. Це у 4 рази більше, ніж у відносно довоєнному 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електрокарів.

Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.

На електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. У 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.

ТОП-3 найпопулярніших електромобілів в Україні у 2023 році

  1. Nissan Leaf — понад 5 тис. одиниць;
  2. Volkswagen ID.4 — 3 770 од.;
  3. Tesla Model 3 — 3 291 од.

Раніше ми представили ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році. Також розповідали, чому деякі відомі автобренди досі не випускають електромобілі.

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Tesla
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Європа
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