В Європі змінився лідер автопродажів: це історичне досягнення

На авторинку Європи відбулися історичні зміни — що трапилося
Вперше в історії найпопулярнішим новим авто в Європі став електромобіль. За підсумками 2023 року рейтинг продажів очолив Tesla Model Y.
Про це повідомив Укравтопром.
Протягом минулого року Model Y був лідером продажу сім з 12 місяців. Dacia Sandero очолював рейтинг у чотирьох місяцях, Volkswagen T-Roc посідав перше місце лише один раз.
ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2023 році
- Tesla Model Y — 254 822 одиниць;
- Dacia Sandero — 235 893 од.;
- VW T-Roc — 206 438 од.;
- Renault Clio — 202 942 од.;
- Peugeot 208 — 194 376 од.;
- Opel Corsa — 188 662 од.;
- VW Golf — 184 279 од.;
- Toyota Yaris Cross —176 685 од.;
- VW Tiguan — 174 267 од.;
- Skoda Octavia — 161 784 од.
Електромобілі в Україні у 2023 році
За даними Опендатабот, протягом минулого року в України ввезли рекордні 37 953 електромобілів. Це у 4 рази більше, ніж у відносно довоєнному 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електрокарів.
Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.
На електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. У 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.
ТОП-3 найпопулярніших електромобілів в Україні у 2023 році
- Nissan Leaf — понад 5 тис. одиниць;
- Volkswagen ID.4 — 3 770 од.;
- Tesla Model 3 — 3 291 од.
Раніше ми представили ТОП-10 найефективніших електромобілів у 2023 році. Також розповідали, чому деякі відомі автобренди досі не випускають електромобілі.
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