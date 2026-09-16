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Главная Авто Менее 6 л/100 км: самые экономичные авто по результатам тестов

Менее 6 л/100 км: самые экономичные авто по результатам тестов

Ua ru
16 сентября 2026 08:40
Авто с расходом топлива менее 6 л/100 км: дизели и гибриды
BMW 220d Gran Coupe 2025 года. Фото: netcarshow.com

Цены на горючее остаются важным фактором расходов для большинства автовладельцев. Водители ищут автомобили с максимальным запасом хода без ущерба для комфорта и динамики. Минимальный расход топлива современных дизельных и гибридных двигателей делает такие машины очень популярными. Эксперты издания Auto Bild протестировали актуальные модели и выбрали лучшие варианты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

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Победители испытаний

Первое место в общем зачете и звание чемпиона по запасу хода завоевал дизельный седан BMW 220d Gran Coupe. Его мягкий гибрид мощностью 163 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды и расходует всего 5,2 л/100 км. Топливный бак объемом 49 л позволяет проехать 942 км без дозаправки. К минусам этой модели относятся ограниченное пространство на заднем ряду сидений и небольшой багажник объемом 360 л.

Второе место занял полноценный гибрид Renault Clio E-Tech Full Hybrid 160 мощностью 158 л.с. Французский хэтчбек показал средний расход 5,2 л/100 км, а при спокойной езде этот показатель опускается ниже 4 л/100 км. Автомобиль радует комфортной подвеской и качественной мультимедийной системой. Среди недостатков модели эксперты отметили тесный салон и ощутимые рывки при переключении передач.

Доступные альтернативы

Третье место занял компактный кроссовер Dacia Duster Hybrid 140 с расходом 5,3 л/100 км. Полноценный гибрид мощностью 141 л.с. в сочетании с баком объемом 50 л обеспечивает пробег 980 км на одной заправке. Модель привлекает высокой посадкой и багажником объемом от 430 л до 1545 л со сложенными задними сиденьями, хотя уступает по качеству отделочных материалов.

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Четвертое место занял дизельный хэтчбек BMW 118d мощностью 150 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды, расходует 5,4 л/100 км и имеет запас хода 905 км. Жесткая подвеска ухудшает комфорт на плохих дорогах, однако автомобиль отличается превосходной управляемостью и богатым оснащением.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему осенью автомобиль расходует больше топлива. Похолодание существенно меняет условия эксплуатации и заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

Также читайте, для каких поездок не подходят подержанные гибридные автомобили. Модель, которая отлично экономит бензин в городских пробках, может оказаться совершенно невыгодной на скоростной магистрали.

авто BMW топливо экономия автомобиль топливо Renault гибрид Dacia дизель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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