Механик посоветовал лучшие семейные авто с пробегом для покупки в 2026 году

Hyundai Palisade 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

При выборе вместительного семейного автомобиля надежность технических узлов становится главным критерием. Постоянные незапланированные ремонты и дорогостоящие визиты на СТО могут сильно ударить по бюджету. Профессиональные механики и эксперты по ремонту автомобилей назвали несколько доступных моделей, которые демонстрируют образцовую долговечность. Эти машины редко ломаются и не требуют специальных инструментов для обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Японские кроссоверы

Компактный кроссовер Toyota RAV4 возглавляет списки рекомендаций благодаря традиционному акценту бренда на долговечности деталей. Специалисты советуют обратить внимание на модели, выпущенные с 2019 по 2023 год, из-за наличия более простых электронных систем. Запчасти к этой модели можно найти в любом магазине, а обычное техническое обслуживание обходится недорого. Любой независимый мастер способен выполнить базовый ремонт без привлечения дорогостоящего диагностического оборудования.

Главным конкурентом в этом классе является Honda CR-V, которая демонстрирует феноменальные показатели надежности на практике. По статистике, менее 5% этих кроссоверов, выпущенных с 2017 по 2022 год, имеют проблемы с двигателем или коробкой передач. Чаще всего эти машины попадают на разборку только из-за аварий или затопления, а не из-за технических неисправностей.

Вместительные минивэны

Для больших семей отличным выбором остается трехрядный минивэн Honda Odyssey, который хвалят за продуманную конструкцию. Его 3,5-литровый двигатель V6 оснащен интеллектуальной системой управления цилиндрами, что обеспечивает низкий расход топлива. Направляющие сдвижных дверей и приводные ремни навесного оборудования служат годами.

Еще одним сильным игроком в сегменте практичных минивэнов является Toyota Sienna, которая привлекает наличием экономичной гибридной модификации. Фирменная трансмиссия e-CVT имеет полностью герметичную конструкцию, исключающую утечки масла. Низкий порог облегчает посадку для детей, а механизм складывания сидений позволяет быстро освободить место для перевозки габаритных вещей.

Корейские инновации

Если покупать минивэн не хочется, хорошей альтернативой станет полноразмерный трехрядный кроссовер Hyundai Palisade. Модель быстро завоевала авторитет на рынке благодаря стабильной работе с первых лет выпуска и длительным заводским гарантийным обязательствам. Салон автомобиля предлагает богатую комплектацию с современными цифровыми помощниками и высокий уровень безопасности для пассажиров.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших новых семейных автомобилях в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км. Они позволяют существенно экономить на заправках, но при этом не заставляют семью тесниться в маленьких малолитражках.

Также читайте о пяти лучших семейных минивэнах с пробегом. Рынок предлагает широкий выбор решений: от компактных городских моделей до полноразмерных пассажирских микроавтобусов.