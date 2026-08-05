Механик объяснил, как аномальная жара разрушает автомобиль

Автомобиль на солнце. Фото: magnific.com / Коллаж: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Экстремально высокие температуры становятся серьезным испытанием для всех узлов автомобиля. Летняя жара вызывает испарение технических жидкостей, ускоряет износ резины и приводит к внезапным отказам электроники. Систематический уход за техникой летом помогает избежать неожиданных поломок прямо во время поездки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Money Talks News.

Угроза под капотом

Высокая температура нарушает химические процессы внутри аккумулятора, вызывая быстрое испарение электролита. Из-за этого аккумулятор быстро теряет способность удерживать заряд. Для контроля емкости специалисты советуют проверять состояние АКБ два раза в год.

Жара ускоряет испарение и деградацию всех рабочих жидкостей. Моторное и трансмиссионное масла, тормозная жидкость и антифриз теряют свои свойства, повышая риск перегрева двигателя. Кроме того, от тепла расширяются детали системы зажигания, что приводит к внезапным сбоям в электросистеме.

Колеса и кондиционер

Горячий асфальт в сочетании с жарой создает избыточное давление в шинах. Это вызывает неравномерный износ протектора и существенно повышает риск взрыва колеса на скорости.

Система кондиционирования начинает работать на пределе возможностей уже при температуре 35 °C. Чтобы снизить нагрузку на компрессор, лучше включать обдув на умеренную скорость и регулярно проводить обслуживание системы.

Салон и лакокрасочное покрытие

Прямые солнечные лучи нагревают поверхности салона до 90 °C, а воздух внутри автомобиля до 60 °C. От такого перегрева пластик растрескивается, а обивка сидений быстро выгорает.

Жара ускоряет выгорание и окисление лакокрасочного покрытия кузова.

Использование солнцезащитных штор, чехлов и парковка в тени позволяют сохранить автомобиль в надлежащем состоянии.

Ранее Новини.LIVE писали о правиле пяти минут для автомобильного кондиционера. Оно поможет существенно продлить срок службы оборудования и защитить пассажиров и водителя от простуд.

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