Механик объяснил, что разрушает автомобиль на ранних пробегах

Ремонт автомобилей. Фото: CoGarage

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Современные автомобили способны регулярно преодолевать отметку в 300 000 км пробега и даже больше. Однако немало машин выходят из строя гораздо раньше этого срока. Обычно причина заключается не в конструктивных дефектах конкретной модели, а в игнорировании базового обслуживания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Главная угроза

Основным фактором преждевременного выхода из строя автомобилей с небольшим пробегом является игнорирование планового обслуживания, а именно регулярной замены моторного масла. Этот материал защищает движущиеся детали от трения, а также отводит тепло и мелкую металлическую стружку.

Если замену проводить несвоевременно, масло загустевает и превращается в шлак. Этот осадок забивает масляные каналы, оставляя распределительные валы и подшипники без смазки. В результате возникает быстрый износ деталей, перегрев и полный выход двигателя из строя, ремонт которого нередко превышает стоимость всего автомобиля.

Правильный интервал

Двигатели с пробегом 300 000 км могут оставаться в идеальном состоянии, если владелец использует качественное синтетическое масло и меняет его каждые 8000–12 000 км. И наоборот, игнорирование технического обслуживания способно полностью вывести силовой агрегат из строя уже на 130 000 км.

Автопроизводители обычно рекомендуют интервал замены от 12 000 до 16 000 км. При среднем годовом пробеге около 23 000 км посещать сервис следует каждые 8–9 месяцев.

При частых поездках на короткие расстояния, движении в условиях интенсивных городских пробок или эксплуатации в экстремально жаркую или холодную погоду интервалы между заменами масла следует сокращать. Также важно ежемесячно проверять уровень масла и следовать четким рекомендациям производителя.

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