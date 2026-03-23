Механик назвал бензиновые двигатели, которые стоит обходить стороной

Мотор Ford 1.0 EcoBoost. Фото: aronline.co.uk

Эпоха уменьшения рабочего объема двигателей принесла водителям не только экономию топлива, но и серьезные технические проблемы. Некоторые агрегаты, получавшие престижные награды на старте продаж, впоследствии оказались настоящей ловушкой для владельцев из-за конструктивных дефектов. Специалисты выделяют несколько популярных моторов, ремонт которых может стоить дороже самого автомобиля.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Читайте также:

Японские неудачи

Honda Civic десятого поколения получила 3-цилиндровый мотор P10A2, который сначала поражал расходом топлива на уровне 4,7-5 л/100 км. Однако со временем оказалось, что шкив повреждает ремень ГРМ. Частицы резины попадали в систему смазки, что приводило к перегреву и выходу из строя второго цилиндра.

Стоимость восстановления такого агрегата в официальном сервисе часто равна цене подержанного авто. Производитель пытался исправить ситуацию заменой деталей, но в одиннадцатом поколении модели от этого эксперимента полностью отказались. Сейчас такие машины на рынке стоят значительно меньше версий с надежным двигателем 1,5 л.

Проблемный PureTech

Этот мотор выпускали миллионными тиражами с 2012 года, награждая за динамику и культуру работы. Главной бедой стал ремень ГРМ, размещенный в масляной ванне. Во время коротких поездок топливо попадало в масло, растворяя структуру ремня и превращая его в мусор.

Остатки резины забивали масляный приемник и вакуумную помпу, что могло привести к внезапному заклиниванию двигателя. Даже сокращение интервалов обслуживания не всегда спасало агрегат от поломки на пробеге 40 000 км. Лишь в 2023 году конструкцию изменили, установив цепной привод.

Американский EcoBoost

Модели Ford Focus и Mondeo с агрегатами 2012-2018 годов выпуска часто страдают из-за низкого качества головки блока. Повреждение масляных каналов и перегрев являются типичными сценариями для этой линейки. Также владельцы сталкиваются с износом кулачков привода топливного насоса, что критически снижает давление в системе.

Несмотря на неплохую динамику, расходы на содержание таких машин часто не оправдывают ожиданий. Система охлаждения требует постоянного внимания, ведь даже незначительное отклонение от нормы приводит к дорогостоящей замене верхней части мотора. После 2018 года производитель перешел на цепной привод, что частично решило часть проблем.

Французский TCe

4-цилиндровый двигатель H5Ht устанавливался на модели Renault и Dacia в течение шести лет. Головной болью для водителей стал чрезмерный аппетит к маслу, который мог достигать 1 л на 1000 км пробега. Причиной считают недостаточную производительность масляного насоса во время интенсивных нагрузок на трассе.

Дополнительные риски создает натяжитель цепи ГРМ, который может выйти из строя раньше времени. Ослабленная цепь провоцирует попадание грязи в цилиндры и серьезные внутренние повреждения механизмов. Хотя после 2015 года появились усовершенствованные версии Energy, этот агрегат все равно остается в зоне повышенного риска и требует больших затрат на ремонт.