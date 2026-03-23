Механік назвав бензинові двигуни, які варто оминати

Мотор Ford 1.0 EcoBoost.

Епоха зменшення робочого об’єму двигунів принесла водіям не лише економію пального, а й серйозні технічні проблеми. Деякі агрегати, які отримували престижні нагороди на старті продажу, згодом виявилися справжньою пасткою для власників через конструктивні дефекти. Фахівці виділяють кілька популярних моторів, ремонт яких може коштувати дорожче за сам автомобіль.

Японські невдачі

Honda Civic десятого покоління отримала 3-циліндровий мотор P10A2, який спочатку вражав витратою пального на рівні 4,7–5 л/100 км. Проте з часом виявилося, що шків пошкоджує ремінь ГРМ. Частинки гуми потрапляли в систему мащення, що призводило до перегріву та виходу з ладу другого циліндра.

Вартість відновлення такого агрегату в офіційному сервісі часто дорівнює ціні вживаного авто. Виробник намагався виправити ситуацію заміною деталей, але в одинадцятому поколінні моделі від цього експерименту повністю відмовилися. Зараз такі машини на ринку коштують значно менше за версії з надійним двигуном 1,5 л.

Проблемний PureTech

Цей мотор випускали мільйонними тиражами з 2012 року, нагороджуючи за динаміку та культуру роботи. Головною бідою став ремінь ГРМ, розміщений у масляній ванні. Під час коротких поїздок пальне потрапляло в оливу, розчиняючи структуру ременя та перетворюючи його на сміття.

Залишки гуми забивали масляний приймач та вакуумну помпу, що могло спричинити заклинювання двигуна. Навіть скорочення інтервалів обслуговування не завжди рятувало агрегат від поломки на пробігу 40 000 км. Лише у 2023 році конструкцію змінили, встановивши ланцюговий привід.

Американський EcoBoost

Моделі Ford Focus та Mondeo з агрегатами 2012–2018 років випуску часто страждають через низьку якість головки блоку. Пошкодження масляних каналів та перегрів є типовими сценаріями для цієї лінійки. Також власники стикаються зі зносом кулачків приводу паливної помпи, що критично знижує тиск у системі.

Попри непогану динаміку, витрати на утримання таких машин часто не виправдовують очікувань. Система охолодження вимагає постійної уваги, адже навіть незначне відхилення від норми призводить до дорогої заміни верхньої частини мотора. Після 2018 року виробник перейшов на ланцюговий привід, що частково розвʼязало частину проблем.

Французький TCe

4-циліндровий двигун H5Ht встановлювали на моделі Renault та Dacia протягом шести років. Головним болем для водіїв став надмірний апетит до мастила, який міг сягати 1 л на 1000 км пробігу. Причиною вважають недостатню продуктивність масляної помпи під час інтенсивних навантажень на трасі.

Додаткові ризики створює натягувач ланцюга ГРМ, який може вийти з ладу завчасно. Послаблений ланцюг провокує потрапляння бруду в циліндри та серйозні внутрішні пошкодження механізмів. Хоча після 2015 року з’явилися вдосконалені версії Energy, цей агрегат все одно залишається в зоні підвищеного ризику та вимагає великих витрат на ремонт.