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Главная Авто Масштабные пробки на границе: какие КПП лучше объезжать

Масштабные пробки на границе: какие КПП лучше объезжать

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 12:35
Очереди на границе Украины сегодня 20 июня
Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в субботу, 20 июня, наблюдаются с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям придется долго ждать. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросетей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 20 июня

В настоящее время очереди на границе зафиксированы на 17 контрольных пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 20 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 20 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 20 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 20 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 30 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 20 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, в весенне-летний период пыльца создает проблемы не только для людей с аллергией, но и для автомобилей. Желтый налет на кузове может повредить отдельные элементы автомобиля, а без регулярной очистки мелкие частицы способны вызвать скрытые дефекты и повлиять на безопасность движения.

Кроме того, по данным Федерального управления автомобильных дорог США, примерно 21% ДТП связаны с погодными условиями. Большинство из них происходит на мокрой дороге или во время осадков, поэтому для безопасного вождения важно использовать соответствующие шины, которые обеспечивают лучшее сцепление в непогоду.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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