Очереди на границе Украины сегодня 20 июня

Масштабные пробки на границе: какие КПП лучше объезжать
Очереди на границе Украины в субботу, 20 июня, наблюдаются с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям придется долго ждать. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросетей.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 20 июня
В настоящее время очереди на границе зафиксированы на 17 контрольных пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 65 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 30 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Как писали Новини.LIVE, в весенне-летний период пыльца создает проблемы не только для людей с аллергией, но и для автомобилей. Желтый налет на кузове может повредить отдельные элементы автомобиля, а без регулярной очистки мелкие частицы способны вызвать скрытые дефекты и повлиять на безопасность движения.
Кроме того, по данным Федерального управления автомобильных дорог США, примерно 21% ДТП связаны с погодными условиями. Большинство из них происходит на мокрой дороге или во время осадков, поэтому для безопасного вождения важно использовать соответствующие шины, которые обеспечивают лучшее сцепление в непогоду.