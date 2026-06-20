Черги на кордоні України сьогодні 20 червня

Масштабні затори на кордоні: які КПП краще оминати
Черги на кордоні України у суботу, 20 червня, фіксується з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Місцями водіям доведеться довго чекати. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 20 червня
Наразі черги на кордоні зафіксовано на 17 контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 65 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 30 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 30 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
Як писали Новини.LIVE, у весняно-літній період пилок створює проблеми не лише для людей з алергією, а й для автомобілів. Жовтий наліт на кузові може пошкоджувати окремі елементи авто, а без регулярного очищення дрібні частинки здатні спричинити приховані дефекти та вплинути на безпеку руху.
Крім того, за даними Федерального управління автомобільних доріг США, приблизно 21% ДТП пов’язані з погодними умовами. Більшість із них відбувається на мокрій дорозі або під час опадів, тому для безпечного керування важливо використовувати відповідні шини, які забезпечують краще зчеплення в негоду.