Черги на кордоні України сьогодні 20 червня

Перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у суботу, 20 червня, фіксується з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Місцями водіям доведеться довго чекати. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 20 червня

Наразі черги на кордоні зафіксовано на 17 контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 65 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"Малий Березний" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 30 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 30 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, у весняно-літній період пилок створює проблеми не лише для людей з алергією, а й для автомобілів. Жовтий наліт на кузові може пошкоджувати окремі елементи авто, а без регулярного очищення дрібні частинки здатні спричинити приховані дефекти та вплинути на безпеку руху.

Крім того, за даними Федерального управління автомобільних доріг США, приблизно 21% ДТП пов’язані з погодними умовами. Більшість із них відбувається на мокрій дорозі або під час опадів, тому для безпечного керування важливо використовувати відповідні шини, які забезпечують краще зчеплення в негоду.