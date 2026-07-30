Лучшие подержанные семейные универсалы с дешевым обслуживанием

Toyota Auris Touring Sports 2015 года. Фото: infocar.ua

Сергей Якуба Редактор

Выбор практичного семейного автомобиля всегда сводится к балансу между вместительностью, комфортом и расходами на обслуживание. На вторичном рынке универсалы остаются лучшим выбором благодаря огромному багажнику и выносливой подвеске. Эксперт подобрал шесть проверенных моделей в трех ценовых категориях, которые не потребуют постоянных вложений в ремонт.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

Доступный сегмент

В бюджете от 5000 до 7000 долларов лидирует Skoda Octavia A5. Абсолютным фаворитом является версия с 1,6-литровым двигателем MPI (BSE) с 8 клапанами, которая легко преодолевает 400 000 км и отлично работает с ГБО. Передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя многорычажная, что обеспечивает отличную управляемость. Объем багажника составляет 605 л, а стоимость обслуживания остается одной из самых низких в классе.

Главным конкурентом выступает Renault Megane третьего поколения. Большинство машин на рынке оснащены 1,5-литровым дизелем K9K, который потребляет всего 3,5–4 л/100 км на трассе. Задняя простая балка делает подвеску долговечной и недорогой в ремонте. Автомобиль предлагает салон с мягким пластиком, систему «свободные руки» и багажное отделение объемом 524 л.

Средний ценовой диапазон

В категории от 7000 до 10 000 долларов первое место занимает Volkswagen Golf седьмого поколения на платформе MQB. Самым популярным является дизельный двигатель 1,6 TDI (EA288), расход топлива которого составляет около 4 л/100 км за городом. Версии мощностью до 125 л.с. оснащены простым и надёжным мостовым задним мостом, а салон отличается премиальным качеством сборки и сиденьями ErgoActive.

Отличными альтернативами являются корейские Kia Ceed SW и его технический близнец Hyundai i30 CW. Дизельный двигатель 1.6 CRDi серии U2 с цепью ГРМ проходит более 250 000 км без замены форсунок. Автомобиль оснащается плавным 6-ступенчатым гидротрансформатором, многорычажной задней подвеской и багажником объемом 528 л с большими органайзерами под полом.

Премиальный комфорт

В ценовом диапазоне от 10 000 до 15 000 долларов фаворитом является Skoda Octavia A7. Двигатели 1.6 TDI и 2.0 TDI обеспечивают расход топлива от 3,5 до 5,5 л/100 км, а увеличенная на 10 см колесная база обеспечивает огромное пространство для пассажиров. Объем багажника увеличился до 610 л, а в топовых версиях доступны мультимедийная система с экраном 9,2 дюйма и муфта полного привода Haldex 5-го поколения.

Замыкает рейтинг гибридная Toyota Auris Touring Sports второго поколения. Силовая установка объемом 1,8 л (2ZR-FXE) мощностью 136 л.с. и планетарная коробка передач e-CVT рассчитаны на пробег более 500 000 км. Расход топлива в городе составляет рекордные 4,2 л/100 км. Подвеска с многорычажной схемой сзади и низкий центр тяжести благодаря батарее обеспечивают плавный ход и стабильность.

Ранее Новини.LIVE писали о самых выносливых семейных универсалах после 100 000 км пробега. Издание Auto Bild провело длительные тесты более 20 моделей, начиная с 2014 года.

Также эксперты назвали пять лучших семейных минивэнов с пробегом. Поиск надежного варианта требует баланса между вместимостью салона и долговечностью основных технических узлов.