Лучшие подзарядные гибриды для покупки в 2026 году

Volkswagen Golf eHybrid 2026 года. Фото: kosmocar.gr

Сергей Якуба Редактор

Популярность гибридов с подзарядкой от сети растет благодаря возможности сочетать преимущества электрического и бензинового двигателей. Эксперты провели масштабное тестирование актуальных моделей, оценивая реальный запас хода и удобство в повседневном использовании. Главными критериями отбора стали плавность переключения между источниками энергии, практичность салона и топливная эффективность после разрядки батареи. На основе этих испытаний сформировался список лучших представителей класса PHEV.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Express.

Премиальные лидеры

Новый Audi A5 e-hybrid возглавил рейтинг благодаря продуманной интеллектуальной системе управления энергией. Автомобиль самостоятельно анализирует маршрут навигации для оптимизации работы двигателей и способен проехать на электротяге до 109 км. Модель отличается превосходным акустическим комфортом, просторным салоном и качественными материалами отделки, хотя объем багажника немного уменьшился из-за аккумуляторов.

Его главный конкурент BMW 530e с емкостью батареи 19,4 кВт·ч демонстрирует запас хода на электротяге до 103 км. Этот большой седан отличается фирменной четкой управляемостью и премиальными технологиями в интерьере. Однако покупателям придется существенно переплатить за эту модификацию по сравнению с обычными бензиновыми версиями.

Массовый сегмент

Обновленный Volkswagen Golf eHybrid предлагает один из самых длинных электрических пробегов, достигающий 143 км. Модель поддерживает быструю зарядку мощностью 40 кВт, что позволяет пополнить запас энергии от 20% до 80% за полчаса. После недавнего обновления мультимедийная система стала гораздо удобнее, но аккумуляторная батарея уменьшила объем багажника до 273 л.

Кроссовер MG HS стал победителем в номинации "Самый доступный гибрид года" с немалым запасом хода на электротяге до 120 км. Автомобиль имеет просторный салон с вместительным багажником на 507 л и хорошую базовую комплектацию. Главным минусом модели остается несколько шумный бензиновый двигатель при интенсивном разгоне.

Вместительные кроссоверы

Чешская Skoda Kodiaq iV предлагает покупателям запас хода на одном заряде до 122 км от батареи на 25,7 кВт·ч. Из-за установки аккумуляторов производителю пришлось отказаться от третьего ряда сидений, но зато владельцы получили огромный багажник объемом 745 л. Салон привлекает дорогостоящими материалами и удобными физическими кнопками на панели.

Японский Honda CR-V e:PHEV обеспечивает комфортную и плавную езду с электрическим пробегом около 79 км. Кроссовер очень практичен, его задние двери открываются на 90°, что облегчает посадку и установку детских кресел. Багажное отделение здесь даже больше, чем у обычного гибрида, и составляет 617 л.

Инновационные модели

Седан Mercedes C 300 e получил большую батарею емкостью 25,4 кВт·ч, которая позволяет преодолеть до 114 км без капли бензина. Интерьер выполнен в стиле флагманского S-Class с роскошным мультимедийным экраном на 11,9 дюйма. Однако ценой большой автономности стал заметно меньший багажник, чем у конкурентов.

Новая Toyota Prius предлагает уникальную топливную эффективность и запас хода на электротяге до 85 км благодаря проверенным технологиям марки.

На рынке также дебютировали китайский семиместный Chery Tiggo 8 Super Hybrid с запасом хода 90 км и стильный купе-кроссовер Renault Rafale E-Tech, способный проехать на электричестве до 105 км.

Ранее Новини.LIVE писали, что произойдет, если не зарядить плагин-гибридный автомобиль. Практическая разница между гибридом с подзарядкой от сети (PHEV) и обычным гибридом (HEV) заключается в том, что первый может обеспечить запас хода только на электротяге, как правило, до 80 км.

Также читайте о скрытых недостатках плагин-гибридов. Немецкий институт Fraunhofer проанализировал данные почти одного миллиона таких машин по всей Европе.