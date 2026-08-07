Лучшие и худшие бензиновые двигатели: ответ механика

Двигатель Opel 1.8 Z18XER. Фото: mmmautocentre.com.au

Сергей Якуба Редактор

Выбор подержанного автомобиля часто сводится к поиску надежного силового агрегата. Правильно подобранный бензиновый двигатель способен пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта, тогда как проблемный мотор опустошит кошелек. Опытные автомеханики, которые ежедневно ремонтируют машины, назвали пятерку лучших и пятерку худших агрегатов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Надежные агрегаты

Атмосферный двигатель Volkswagen 1.6 MPI EA211 считается идеальным выбором для городской эксплуатации. Отсутствие турбины, простая конструкция и доступность запчастей сводят к минимуму риск дорогостоящих поломок. Этот двигатель устанавливался на Skoda Fabia III, Octavia III, Rapid; Seat Toledo IV, Ibiza IV.

Универсальный Opel 1.8 Z18XER хорошо себя чувствует как в городе, так и на трассе. Он отличается хорошей культурой работы, прост в обслуживании и прекрасно сочетается с ГБО. Агрегат встречается на Opel Astra H, Astra J, Vectra C, Signum, Zafira B.

Надёжный атмосферный двигатель Hyundai/Kia 1.6 G4FC отличается умеренным расходом топлива и недорогим обслуживанием. Его устанавливали на Kia Ceed, Sportage III, Venga; Hyundai i30, ix20.

Японский Nissan 1.6 HR16DE с многоточечным впрыском завоевал репутацию долговечного и очень экономичного двигателя. Его можно найти под капотом Nissan Qashqai, Juke, Note, NV200.

Единственным турбодвигателем в списке рекомендаций стал Volkswagen 1.4 TSI EA211. Производитель устранил детские болезни предыдущих поколений, добившись превосходной динамики при низком расходе топлива. Двигатель устанавливался на Skoda Octavia III, Superb III; Volkswagen Golf VII, Passat B8, Tiguan II, Touran II; Audi A3 8V.

Проблемные конструкции

Литровый Ford 1.0 EcoBoost чрезвычайно чувствителен к качеству обслуживания. Его ремень ГРМ работает в масляной ванне, со временем расслаивается и забивает систему смазки, что приводит к заклиниванию. Также наблюдаются проблемы с системой охлаждения. Двигатель устанавливался на Ford Fiesta MK7, Focus MK3, Puma, Transit Courier.

Двухлитровый BMW 2.0 N20 требует строгого соблюдения интервалов технического обслуживания. Основные проблемы: преждевременный износ цепи ГРМ, ненадежный масляный насос и утечки охлаждающей жидкости. Двигатель устанавливался на BMW серии 1 F20, серии 3 F30, серии 5 F10, X1 E84, X3 F25.

Двигатель PSA 1.6 EP6 известен высоким расходом масла, ненадежной цепью ГРМ и быстрым образованием нагара на клапанах. Он устанавливается на Peugeot 207, 308, 3008 I; Citroën C3 II, C4 Picasso; DS 3.

Корейский Hyundai 2.0 G4KD склонен к образованию задиров в цилиндрах, провороту вкладышей и стуку поршней на холодном двигателе. Его устанавливали на Kia Sportage III, Optima III; Hyundai ix35, i40.

Замыкает антирейтинг Mercedes 1.8 M271 из-за быстрого износа цепи ГРМ, утечек масла из-под крышки клапанов и проблем с компрессором. Двигатель знаком владельцам Mercedes C-класса W203, W204; E-класса W211, W212; CLK W209.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда бензиновый двигатель автомобиля выгоднее дизельного. Общая экономическая выгода зависит от годового пробега, условий эксплуатации и сложности обслуживания силового агрегата.

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