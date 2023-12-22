Лайфхаки: как правильно перевозить елку в легковом автомобиле

Если вы перевозите елку на крыше авто, помните о пункте ПДД, регламентирующий перевозку грузов. Фото: bigfrog104.com

Новогодние праздники невозможны в Украине без украшения, осели елкой. Но чем выше дерево, тем сложнее перевезти его в автомобиле без повреждений.

Об этом написала Avtosota.

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Как подготовиться к перевозке елки

Необходимо убедиться, что автомобиль подходит для транспортировки дерева. Для этого стоит заранее узнать о габаритах салона и размере елки, которую планируете купить.

Большинство седанов и хэтчбеков подходят для перевозки дерева высотой 1,5-2 метра. Елки большего размера следует везти в семейном кроссовере, внедорожнике или пикапе.

Перевозка дерева на крыше авто

Следует тщательно обернуть ветки плотной бумагой или тканью, так как они могут поцарапать лакокрасочное покрытие машины.

Крепить елку рекомендовано стороной спила ствола вперед (как на фото) и плотно притянуть к багажнику, дополнительно можно пропустить тросы через салон.

Перевозка дерева в салоне

Салон может быть испорчен смолой, и хвоя может осыпаться. Поэтому следует заранее упаковать дерево в большой пакет или специальную сетку-рукав. При этом можно дополнительно защитить салон авто покрывалом или чехлом.

Дерево не помещается в авто

Если дерево не поместилось полностью в машину, можно оставить его часть снаружи. Если елка будет торчать из багажника, следует зафиксировать его крышку на расстоянии от дерева, ведь во время движения она будет биться и ломать ветки.

Согласно п. 22.4 ПДД, если груз выступает за габариты машины назад более чем на один метр, его следует обозначать красно-белым флажком размером 400х400 мм, а в темное время суток — фонарем (п. 30.3 ПДД).

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