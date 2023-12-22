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Лайфхаки — як перевезти ялинку в авто та не отримати штраф

22 грудня 2023 12:17
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: як правильно перевозити ялинку в легковому автомобілі
Якщо ви перевозите ялинку на даху авто, пам'ятайте про пункт ПДР, що регламентує перевезення вантажів. Фото: bigfrog104.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Новорічні свята неможливі в Україні без прикраси осели ялинкою. Але чим вище дерево, тим складніше його перевезти в автомобілі без пошкоджень.

Про це написала Avtosota.

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Як підготуватися до перевезення ялинки

Необхідно переконатися, що автомобіль підходить для транспортування дерева. Для цього варто заздалегідь дізнатися про габарити салону та розмір ялинки, яку плануєте купити.

Більшість седанів та хетчбеків підходять для перевезення дерева заввишки 1,5-2 метри. Ялинки більшого розміру варто везти в сімейному кросовері, позашляховику або пікапі.

Перевезення дерева на даху авто

Варто ретельно обгорнути гілки щільним папером або тканиною, позаяк вони можуть подряпати лакофарбове покриття машини.

Кріпити ялинку рекомендовано стороною спилу стовбуру вперед (як на фото) і щільно притягнути до багажника, додатково можна пропустити троси через салон.

Перевезення дерева в салоні

Салон може бути зіпсований смолою, та й хвоя може обсипатися. Тому варто заздалегідь упакувати дерево у великий пакет або спеціальну сітку-рукав. При цьому можна додатково захистити салон авто покривалом або чохлом.

Дерево не поміщається в авто

Якщо дерево не помістилося повністю у машину, можна залишити його частину зовні. Якщо ялинка стирчатиме з багажника, варто зафіксувати його кришку на відстані від дерева, адже під час руху вона буде битися та ламатиме гілки.

Згідно з п. 22.4 ПДР, якщо вантаж виступає за габарити машини назад більше як на один метр, його треба позначати червоно-білим прапорцем розміром 400х400 мм, а в темний час доби — ліхтарем (п. 30.3 ПДР).

Раніше ми писали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.

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