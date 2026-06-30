Очереди на границе 30 июня — какие КПП наиболее загружены

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины во вторник, 30 июня, фиксируются с Польшей, Венгрией и Румынией. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросистем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 30 июня

В настоящее время очереди на границе зафиксированы на девяти контрольно-пропускных пунктах. Наибольшие заторы наблюдаются в направлении Польши.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 25 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, в ГПСУ сообщили об очередях на въезд в Украину, которые местами достигают более 12 часов. Причиной этого стал повышенный пассажиропоток, особенно в выходные дни.

Также мы сообщали, что всем водителям в Украине нужно готовиться к обязательному техосмотру. Запустить обновленную систему контроля государство намерено до конца 2027 года.