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Главная Авто КПП с двумя странами загружены: очереди на границе сегодня

КПП с двумя странами загружены: очереди на границе сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 13:54
Очереди на границе 30 июня — какие КПП наиболее загружены
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины во вторник, 30 июня, фиксируются с Польшей, Венгрией и Румынией. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросистем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 30 июня

В настоящее время очереди на границе зафиксированы на девяти контрольно-пропускных пунктах. Наибольшие заторы наблюдаются в направлении Польши.

Черги на кордоні з Польщею 30 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 30 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 25 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, в ГПСУ сообщили об очередях на въезд в Украину, которые местами достигают более 12 часов. Причиной этого стал повышенный пассажиропоток, особенно в выходные дни.

Также мы сообщали, что всем водителям в Украине нужно готовиться к обязательному техосмотру. Запустить обновленную систему контроля государство намерено до конца 2027 года.

граница КПП пограничники очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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