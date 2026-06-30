Очереди на границе 30 июня — какие КПП наиболее загружены

КПП с двумя странами загружены: очереди на границе сегодня
Очереди на границе Украины во вторник, 30 июня, фиксируются с Польшей, Венгрией и Румынией. Кроме того, водителей призывают помнить о возможных сбоях в работе электросистем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 30 июня
В настоящее время очереди на границе зафиксированы на девяти контрольно-пропускных пунктах. Наибольшие заторы наблюдаются в направлении Польши.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 25 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Как писали Новини.LIVE, в ГПСУ сообщили об очередях на въезд в Украину, которые местами достигают более 12 часов. Причиной этого стал повышенный пассажиропоток, особенно в выходные дни.
Также мы сообщали, что всем водителям в Украине нужно готовиться к обязательному техосмотру. Запустить обновленную систему контроля государство намерено до конца 2027 года.