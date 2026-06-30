Черги на кордоні 30 червня — які КПП найбільш завантажені

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у вівторок, 30 червня, фіксується з Польщею, Угорщиною та Румунією. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 30 червня

Наразі черги на кордоні зафіксовано на дев'яти контрольних пунктах пропуску. Найбільші затори у напрямку Польщі.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 25 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, у ДПСУ повідомили про черги на в’їзд в Україну, які подекуди сягають понад 12 годин. Причиною цього став підвищений пасажиропотік, особливо у вихідні дні.

Також ми повідомляли, що всім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового техогляду. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року.