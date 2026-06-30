Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні сьогодні

КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 13:54
Черги на кордоні 30 червня — які КПП найбільш завантажені
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у вівторок, 30 червня, фіксується з Польщею, Угорщиною та Румунією. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 30 червня

Наразі черги на кордоні зафіксовано на дев'яти контрольних пунктах пропуску. Найбільші затори у напрямку Польщі.

Черги на кордоні з Польщею 30 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 червня

Читайте також:

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 30 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 25 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 30 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, у ДПСУ повідомили про черги на в’їзд в Україну, які подекуди сягають понад 12 годин. Причиною цього став підвищений пасажиропотік, особливо у вихідні дні.

Також ми повідомляли, що всім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового техогляду. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року.

кордон КПП прикордонники черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації